La familia fue maniatada mientras los delincuentes se llevaban sus pertenencias. | Fuente: RPP

Una familia fue víctima de secuestro y robo de sus pertenencias cuando seis delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada en el jirón Huaraz, distrito del Rímac.

El padre de esta familia, Efraín Martínez, contó que a las 10 de la noche de este último martes, estas seis personas ingresaron a su casa e intentaron enfrentarse. Pero este fue golpeado y posteriormente atado de manos con los ojos cubiertos.

En otra habitación encerraron a la esposa, Bárbara Morales, junto a sus tres hijos. Mientras, los delincuentes guardaban las cosas como celulares, laptops y dinero.

“Me amarraron de los brazos y me taparon los ojos, me golpeaban mientras me amarraban. Luego me llevan a mi cama y se llevan cámaras de foto, video, laptops, celulares. Apenas se llevaron todo me vine a la comisaría”, contó a RPP Noticias.

Días antes

Sin embargo, Martínez y Morales sostuvieron que ya habían visto a estos delincuentes desde días antes dando vueltas por su casa.

“No es la primera vez que lo veo, los he visto haciendo reglaje por aquí”, manifestó. Vecinos de la familia fueron quienes dieron alerta sobre el robo y llamaron a la policía. En total son 5 hombres y una mujer quienes se encuentran detenidos en la comisaría de Barboncito.

Ellos están siendo acusados del delito de usurpación agravada y secuestro.