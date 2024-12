Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguridad San Borja: policía herido en balacera está estable, pero debe pasar por exámenes oftalmológicos, reveló su suegro

El suegro del policía herido señaló que este deberá recuperarse durante mes y medio de su primera intervención quirúrgica. | Fuente: RPP

El pasado miércoles 27 de noviembre se registró una balacera en el distrito de San Borja producto del enfrentamiento entre policías y delincuentes, quienes -previamente- habrían asaltado a una cambista. Durante la persecución, el suboficial Pablo Baltazar Sánchez quedó herido y uno de los malhechores perdió la vida.

A una semana del incidente, el suegro del efectivo herido, quien responde al nombre de Esteban Quinto Baltazar, brindó detalles a RPP sobre cómo viene evolucionando su familiar. En ese sentido, el pariente del agente señaló que está estable y que hoy se realizará una junta médica para determinar qué pasos se deben seguir para garantizar su pronta recuperación.

“Está estable, pero se deben realizar exámenes minuciosos oftalmológicos. Después de la junta médica que se va a realizar el día de hoy, se van a definir los pasos siguientes (para su recuperación). Tal vez una intervención quirúrgica o alguna rehabilitación para el tratamiento y tratar de recuperar la visión de mi yerno”, expresó el familiar de Baltazar.

Asimismo, acotó que el suboficial de la PNP está consciente y puede comunicarse. “Te escucha, (el disparo) no ha dañado órganos vitales, gracias a Dios está consciente, pronuncia algunas palabras con dificultad, pero se comunica”, acotó.

En esa misma línea, informó que el efectivo policial deberá estar en recuperación durante un mes y medio tras ser sometido a su primera intervención quirúrgica. “La recuperación de la primera intervención dura aproximadamente un mes y medio porque le han reconstruido todo el pómulo y la parte maxilofacial. Es delicada su situación todavía”, agregó.

Se pronuncia sobre presunto robo de pertenecientes a policía

Sobre el caso del presunto robo de las pertenencias del efectivo de la PNP, Esteban Quinto Baltazar señaló no tener información al respecto.

“Estoy convencido que en nuestro país hay más policías buenos que malos. Siempre hay en toda institución, trabajo o departamento las ovejas negras”, señaló el suegro del policía herido.

Como se recuerda, la familia denunció el robo de cerca de mil soles y el teléfono celular del agente; sin embargo, posteriormente, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reveló que la querella fue retirada.

“En la mañana he tomado conocimiento que, por el contrario, la familia ha retirado todo tipo de denuncia, pero eso no significa que la PNP no efectúe su investigación interna porque aquí no estaríamos hablando solo del agravio al efectivo, sino el agravio a la institución”, declaró el titular del Mininter.

Asimismo, aseguró que, a pesar del retiro de la denuncia, los efectivos de la PNP que sean encontrados responsables del presunto robo, serán sancionados con su pase al retiro.

“No tengan ninguna duda, que si como institución, la Policía acredita que hay la vulneración de algún bien jurídico protegido, la PNP los va a pasar a la situación de retiro”, acotó.