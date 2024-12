Cercado de Lima: barberos protestaron frente a Palacio de Justicia tras ataques de extorsionadores [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Cercado de Lima: barberos protestaron frente a Palacio de Justicia tras ataques de extorsionadores

Un grupo de barberos realizó este miércoles una movilización de protesta en los exteriores del Palacio de Justicia por los ataques sufridos en las últimas semanas y que dejó dos profesionales de este rubro asesinados.

Jeremy Castellano, vocero del gremio de barberos, señaló que sus colegas son víctimas constantes de la delincuencia y que hay casos donde son amenazados por extorsionadores que les exigen el pago entre 3 mil y 10 mil soles mensuales a cambio de no atentar contra sus vidas o la de sus familias.

“No solo a las barberías, sino también a las escuelas, importadoras y tiendas de barbería, quienes nos venden los insumos y máquinas también están siendo extorsionados”, manifestó en RPP.

Ante esta situación -según contó- muchos barberos se han visto obligados a atender a sus clientes a puertas cerradas, con citas previas e incluso algunos han cerrado de forma definitiva por temor a las extorsiones.

Castellanos sostuvo, además, que el martes tuvieron un acercamiento con autoridades del Ministerio del Interior, pero lamentó que el titular de esta cartera, Juan José Santiváñez, no pudo asistir.

"Ayer tuvimos una reunión, pero el ministro no se presentó, lamentablemente. Nos han dicho que habrá más presencia policial, pero no hemos llegado a nada porque no estuvo presente el ministro, queremos soluciones", apuntó.

Barberos protestaron frente a Palacio de Justicia en rechazo a la inseguridad ciudadana | Fuente: RPP

Barberos asesinados

Cabe recordar que el último jueves el barbero Anthony Yumbato fue asesinado por un delincuente que le disparó en el interior de su negocio, ubicado en Chorrillo, después de haberle robado su celular.

Mientras que el miércoles pasado, el barbero Guillermo Marrufo murió dentro de su local, el que había inaugurado hace dos meses en Barrios Altos, luego de que dos sujetos llegaran en una moto y le dispararan.