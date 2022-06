El padre pudo salvar a su menor al golpear al sujeto. | Fuente: RPP Noticias

Un intento de secuestro de una menor delante de su propio padre ha causado una ola de indignación entre los vecinos de las cuadras 1, 2 y 3 de la calle Bélgica, cruce con la avenida Iquitos, en el distrito de La Victoria.

En conversación con RPP Noticias, los vecinos afirman estar “cansados de pedir mayor seguridad y presencia policial”, por lo que ahora exigen la presencia del alcalde y hasta el presidente de la República.

La gota que derramó el vaso

El caso que ha causado temor y que agotó la paciencia de la comunidad es el intento de secuestro de una niña que iba con su padre a su domicilio ubicado en la misma zona.

Este suceso fue captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se aprecia cómo un hombre intenta llevarse a la menor cargándola. Su padre golpea al sujeto y la niña logra escaparse para correr hasta su vivienda. Allí los vecinos activaron una alarma que instalaron con sus propios recursos.

“Por el momento la niña estaba como un poco asustada. Viene y le dice a su mamá: ‘No salen de mi cabecita las cosas que me quisieron hacer’”, señala un familiar de la víctima.

La familia fue visitada por representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sin embargo, los familiares esperan que la Policía Nacional logre identificar a esta persona y se logre también reforzar la presencia policial, puesto que los vecinos refieren que a diario trasladan a sus hijos al colegio.

"No hay serenazgo, no hay policía. Uno llama, hacen caso omiso. ¿Qué están esperando? ¿Que haya muerte? Yo tengo niños, mi amiga tiene niño, tiene nietos donde juegan acá”, señala un vecino a RPP Noticias. “¿Qué esperamos? ¿El presidente qué está haciendo? El presidente no hace nada”.

Las cifras que reporta la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer en cuanto a abusos sexuales a menores de edad es de 15 a 18 casos por día.

