Carabayllo: vecinos exigen mayor seguridad tras ataque con explosivos a discoteca que estaría vinculada a Toño Centella

Vecinos de la urbanización Santa Isabel, del distrito limeño de Carabayllo, están exigiendo mayor seguridad. Esto, luego de que desconocidos lanzaran un artefacto explosivo en la puerta de una discoteca situada en la cuadra 2 de la avenida Micaela Bastidas.

Uno de los residentes indicó a RPP que el ataque ocasionó daños a dos vehículos que se encontraban estacionados en los exteriores de dicho local.

"¡Una explosión! Yo salí de mi casa y vi que salía humo. La explosión fue ahí en la esquina, en frente a esa puerta, y por ahí descargaron cajas de cerveza. O sea es una forma de reírse de los vecinos. Y esta zona no es zona para ese tipo de actividades. Sí (hubo daños), a dos camionetas les dañaron las paredes, las partes de las puertas", manifestó uno de los vecinos.

Discoteca estaría vinculada a Toño Centella

Debido a este ataque, los vecinos están exigiendo al alcalde de Carabayllo, al señor Pablo Mendoza, que se pueda realizar una mayor fiscalización a esta discoteca que, según indican los vecinos, está vinculada al cantante Antonio Domínguez, conocido artísticamente como Toño Centella, quien, además, es regidor de la Municipalidad de Comas.

"Sí, en la misma puerta, pero al parecer parece que el señor Centella ya sabe y no le importa, porque es la segunda granada. Y para mí que tiene amenazas y él no le importa, sabiendo que acá hay gente que viene, que comienza a bailar y todo. O sea no le importa. Y ahora nosotros estamos preocupados porque puede pasar un accidente", agregó una de las residentes.