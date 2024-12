Mesa Redonda: comerciantes y clientes expresan su desacuerdo con instalación de vallas metálicas [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Mesa Redonda: comerciantes y clientes expresaron su desacuerdo por enrejado de accesos

Comerciantes y clientes expresaron su desacuerdo con la Municipalidad de Lima tras la instalación de vallas metálicas en algunos accesos a Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, por las fiestas de fin de año.



"No puedo entrar con mi carro para descargar porque ahora me mandan hasta jirón Cusco. Esto es solamente para la finta, como se dice. La verdad no estoy deacuerdo. Imagínate un sismo, super fuerte, la gente sale y se pisan. Ahí aprovechan el saqueo", dijo una comerciante a RPP.



De acuerdo al plan de la Municipalidad de Lima, estas vallas metálicas se han instalado en quince accesos a los centros comerciales con la finalidad de evitar la presencia del comercio ambulatorio y que el tránsito peatonal sea más fluido.



El cierre de estos accesos estarán custodiados por diversas autoridades. Ante esta situación, se sugiere a los usuarios y comerciantes a tomar en cuenta los accesos al momento ir al centro de la ciudad para realizar sus compras.



¿Cuáles son los accesos restringidos?



La Municipalidad de Lima indicó que solo se abrirá el acceso para vehículos y peatones en caso de emergencias. Estos son los puntos en el centro de Lima que han sigo restringidos:



Jirón Huallaga.

Jirón Ayacucho.

Jirón Puno.

Jirón Inambari.

Jirón Santa Rosa.

Jirón Ucayali.

Jirón Cusco (no estará permitido el ingreso por el Centro Comercial Capon Center)

Avenida Nicolás de Piérola.



Puntos de ingresos



Las autoridades de la Municipalidad de Lima han dispuesto ingresos y salidas exclusivas para los peatones y vehículos por los principales accesos a los centros comerciales.