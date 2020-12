Canelo Álvarez vs. Callum Smith pelean por el título supermediado por la AMB y CMB | Fuente: EFE

Canelo Álvarez vs. Callum Smith se verán las caras este sábado, 19 de diciembre, en San Antonio, Texas. La cita, que marca el regreso del boxeador mexicano a los cuadriláteros tras un año de inactividad, será en el Alamodome, a partir de las 10:00 p.m. (hora peruana/En México será las 9:00 p.m.). Aunque la velada boxística empezará a las 8:00 p.m. (hora peruana).

La transmisión EN DIRECTO de la pelea entre Canelo Álvarez y Callum Smith y de toda la velada boxística estará a cargo de TV Azteca, TUDN , Space (En México). ESPN para Latinoamérica. DAZN lo transmite para Estados Unidos y España. Todos los detalles de esta jornada lo tendrás en la página web de RPP.pe

Resultados de la velada boxística previo a Canelo vs. Smith

.

Frank Sanchez vs. Julian Fernández

Raymond Ford vs Juan Antonio López (super plumas): Pelea pactada a 8 asaltos, pero en el séptimo episodio Ford se llevó la victoria y lo logró gracias a un nocaut. Raymond le metió un derechazo que hizo trastabillar a Juan Antonio, quien cayó a la lona por segunda vez. El árbitro contabilizó hasta 10 y no se paró más.





Raymond Ford gets the stoppage 💪 pic.twitter.com/XJc6e22leR — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020

Austin Williams vs Isiah Jones: Pelea programada para seis asaltos (peso mediano), pero no fue necesario irse hasta el final. Austin Williams conectó a Jones, lo castigó y el árbitro tuvo que parar las acciones en el primer episodio (1.29).

Christian Gómez Durán vs. Ángel Hernández: Victoria por la vía del nocaut para Christian Gómez, quien dominó la pelea durante los tres asaltos.

Alexis Eduardo Molina vs. Robert Greenwood: La pelea estuvo pactada a cuatro asaltos y 130 libras. Los jueces consideran que hay empate mayoritario. Tasrjetas: 39-37, 38-38 y 38-38.



Así fue el entrenamiento de Canelo Álvarez | Fuente: Twitter Canelo Álvarez

Así llega Canelo Álvarez

Ambos participaron en la ceremonia de pesaje sin ningún tipo de problema ni incidencia, y por el contrario, la deportividad y la corrección fueron siempre las notas dominantes después que dar en la báscula los reglamentarios 76,2 kilogramos.



Álvarez, de 30 años, que busca arrebatarle el título que posee Smith, se le vio con una gran condición física, a pesar que no ha subido a un cuadrilátero en más de un año.



De ahí que su vuelta a la acción, en un escenario como el Alamodome, le haya generado una gran alegría y motivación de cara no solo a la pelea frente a Smith sino de cara a su futuro, al tener también resueltos los problemas contractuales con Golden Boy Promotions.



Álvarez no ha subido a los cuadriláteros desde que en noviembre del 2019 se enfrentó al ruso Sergey Kovalev y derrotó por nocáut en el undécimo asalto dentro de la categoría del peso semipesado.



Álvarez dijo que comenzar con la conquista del título de la AMB era poner la base de que quiere conseguir todos los títulos dentro de la misma categoría.



Canelo Álvarez regresa después de 12 meses a los cuadriláteros | Fuente: EFE

Asi llega Callum Smith

Por su parte, Smith declaró que sabe que no contará con la ventaja del alcance durante toda la pelea, pero que está listo para hacer ajustes a medida que se vaya avanzado en la misma.



"Hemos visto cada una de las peleas del Canelo. Hemos visto algunas cosas que creemos que podemos capitalizar", declaró Smith, quien vio en 2016 como su hermano, Liam, fue dejado fuera de combate por el campeón mexicano, en el noveno asalto.



"Sabemos como tengo qe boxearle y estaré listo para hacer mi pelea y luego veremos a ver que es lo que sucede sobre el cuadrilátero", agregó Smith.



Canelo Álvarez vs. Callum Smith por el título de los supermediano de boxeo por la AMB y CMB | Fuente: EFE

¿Cuál es la cartelera de la pelea de Canelo Álvarez vs. Callum Smith?

Frank Sanchez vs. Julian Fernández

Raymond Ford vs. Juan Antonio López

Austin Williams vs. Isiah Jones

Marc Castro vs. Luis Javier Valdés

Alexis Espino vs. Ashton Sykes

Christian Gómez Durán vs. Ángel Hernández

Alexis Eduardo Molina vs. Robert Greenwood