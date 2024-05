¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía y cuándo es la velada en Las Vegas?

It’s 𝙈𝙖𝙮𝙝𝙚𝙢 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙮𝙤! @Canelo. @jaimemunguia15. May 4. Live on PBC PPV on @PrimeVideo. Buy NOW: https://t.co/Eo0ySuxiFd#CaneloMunguia #PBConPrimeVideo pic.twitter.com/21KwQoL60f