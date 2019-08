Mayweather se enfrentó a Pacquiao en 2015 | Fuente: EFE

"Es un honor venir a Arabia Saudí para sentarme con ustedes y hablar sobre la revancha entre Mayweather y Pacquiao. Arabia Saudita. Floyd Mayweather. Estoy en camino". Estas son las palabras de 'Money' en un video que comenzó a circular en las redes sociales el último fin de semana. Todos al escuchar al estadounidente se emocionaron y pensaron que por fin pelearía con el filipino, pero no.



El mismo Floyd Mayweather fue el encargado de desmetir el contenido de ese video a través de su cuenta de Instagram. El estadounidense no tiene planeado regresar de su retiro.

“Hay un vídeo circulando que hice hace 8 meses sobre una REVANCHA ‘MAYWEATHER - PACQUIAO’. Me pagaron 2,2 millones de dólares para hacer el vídeo”, publicó Mayweather.

Pero la cosa no queda ahí. El exboxeador corta cualquier esperanza. “La verdad es que la pelea no ocurrirá nunca más. Ahora pasar la foto y mirar el dinero que me transfirieron por hacer el vídeo. Ahora, ¿quién es el listo? Estoy haciendo millones por sólo 10 segundos de vídeo”. Y, efectivamente su posteo va acompañado de fotos con los depósitos que le realizaron.





Floyd Mayweather y Manny Pacquiao pelearon en mayo de 2015. El estadounidense ganó el combate por decisión unánime y unificó los títulos mundiales de peso wélter.

Después de esa pelea, 'Money' tuvo un combate más y se retiró. En cambio, el filipino siguió su carrera: la última ante Keith Thurman, a quien ganó en julio 2019 por decisión dividida.