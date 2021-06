Floyd Mayweather intercambia golpes gol Logan Paul durante la pelea de exhibición en el Hard Rock de Miami. | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: CLIFF HAWKINS

El excampeón invicto, el estadounidense Floyd Mayweather no quiso trabajar a fondo sino sólo dejar que el espectáculo de exhibición de boxeo al enfrentarse al Youtuber Logan Paul, concluyera en los ocho episodios a que estaba pactado.



Mayweather no quiso derrotar a Paul, pero como era de esperarse dominó a Paul durante los ocho episodios.



El boxeador profesional 50-0 no tuvo problemas para superar las desventajas de altura y peso y buscó estar siempre en la distancia correcta.



Paul aterrizó algunos golpes fuertes en Mayweather, pero claramente era imposible que superara a quien fuera clasificado como de los mejores en el boxeo.



La exhibición estaba programada para ocho episodios de tres minutos. Mayweather y Paul usaron guantes de 10 onzas. No hubo jueces ni lectura oficial del ganador.



La Comisión de Boxeo del Estado de Florida no sancionó la pelea, debido a la gran disparidad en tamaño y nivel de experiencia, aunque proporcionó a Samuel Burgos como árbitro.



El espectáculo, que no figurará en los récords profesionales de ninguno de los dos, fue promovida por Mayweather Promotions.



Mayweather conectó 43 golpes en total contra 27 de Paul, según Compubox.



De esos 43 golpes de Mayweather, 36 fueron de poder. Paul conectó 21 de poder. Mayweather conectó 17 al cuerpo en comparación con un solo golpe al cuerpo de Paul.



Paul no pudo pesar más de 190 libras para la pelea y llegó el viernes con 189.5 libras. Mayweather pesaba 155 libras.



Paul mide 6,2 pies y Mayweather mide sólo 5,8 pies. Paul tiene 26 años, mientras que Mayweather tiene 44.







Floyd Mayweather golpea en el rostro a Logan Paul durante la pelea de exhibición de boxeo. | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: CLIFF HAWKINS

Mayweather se llenó los bolsillos

Mayweather había declarado a TMZ que sus ganancias para este espectáculo serían de entre 50 millones a 100 millones de dólares ( entre 41 millones y 82 millones de dólares), dependiendo de los ingresos a través del sistema "pago por ver".



Se especula que Paul habría ganado dos millones de dólares ( 1,64 millones de euros).



Los puristas del boxeo discuten si este tipo de eventos están perjudicando al deporte, ya que en una pelea oficial sería imposible que las comisiones de boxeo permitan un combate de un ex campeón del mundo contra un peleador que suma marca de 0-1.



Pero los promotores de la exhibición están previendo montar otra entre Mayweather y el hermano de Paul, Jake Logan, en caso de que éste derrote al ex campeón welter de la UFC, Tyron Woodleym el próximo 28 de agosto.



En las mismas declaraciones a TMZ, Mayweather dijo que "Para mí, es una situación en la que todos ganan, pero estoy en una situación sin salida porque si lo noqueo rápido en el primer asalto, van a decir: 'Ah, esto no valió la pena'".



Agregó que Jake Paul es "probablemente" su próxima pelea.



Mayweather se enfrentó en el 2017 al ex campeón de la UFC, Conor McGregor, una exhibición que también levantó fuertes críticas. (EFE)

Floyd Mayweather vs Logan Paul: incidencias de la pelea

Floyd Mayweather vs. Logan Paul

Octavo asalto: Finalizó la pelea. No hay ganador oficial porque es una pelea de exhibición. Paul Logan aguantó ocho asaltos.

Séptimo asalto: Mucho abrazo y poca acción

Sexto asalto: Floyd pone contra las cuerdas a Logan Paul y lo castiga en las zonas blandas. El youtuber sigue aguantando.



Quinto asalto: Paul Logan resiste a los golpes que le da Floyd Mayweather. El youtuber tiene aguante.

Cuarto asalto: Mayweather quiere terminar la pelea y le pega a Logan Paul, que logra sobrevivir.

Tercero asalto: Floyd soltó un par de ganchos contra Logan, que ya se le ve cansado.

Segundo asalto: Mayweather saca a relucir su gran defensa.

Primer asalto: La diferencia de estatura es notoria entre 'Money' y Logan. Este ring es de estudio. En los últimos segundos, el youtuber tiró varios golpes a los brazos de Floyd.







* Floyd Mayweather hace un ingreso al cuadrilátero del Hard Rock Stadium. Los aficionados aplauden a 'Money'



* Paul Logan ya está calentando en el cuadrilátero. Aún no aparece Floyd Mayweather



* Paul Logan hace su ingreso al cuadrilátero. Va vestido de amarillo.

* Se canta el Himno Nacional de Estados Unidos

Badou Jack vs Dervin Colina (semicompleto) protagonizan la tercera pelea en el Hard Rock de Miami. Es el coestelar de la noche y será a diez asaltos.



El sueco Badou Jack venció al venezolano Dervin Colina en el cuarto asalto por la vía del nocaut. En tres ocasiones mandó al 'Diamante' a la lona.

* La segunda pelea previo Floyd Mayweather vs. Logan Paul será el que tenga Luis Arias vs Jarrett Hurd (peso mediano). Será a 10 asaltos, de tres minutos cada uno.

Fue una pelea muy pareja. Ambos intercambiaron golpes. El último round, Hurd buscó el nocaut, pero no lo logró. El combate se definió en las tarjetas. La victoria se la llevó Luis Arias por división dividida.

* El exjugador de la NFL Chad Johnson hizo su debut en el boxeo y tras su presentación sorprendió con sus declaraciones. "Creo que estoy listo para McGregor", dijo

* La primera pelea de la noche es la que protagonizan Chad Johnson vs Brian Maxwell. Será a cuatro asaltos, de dos minutos cada uno. Maxwell mandó a la lona tras un golpe con la derecha en la quijada de Johnson. Esto ocurrió en el cuarto asalto. ¿Quién ganó? No hay ganador al ser una pelea de exhibición, pero Chad conectó mejores golpes en los tres primeros episodios.

Brian Maxwell drops Chad Johnson in the 4th round 😤💪#JohnsonMaxwell #MayweatherPaul pic.twitter.com/mPRZ4AohF7 — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021

* Por esta pelea, 'Money' se embolsará nada más y nada menos que ganancias por encima de los 100 millones de dólares

* La Comisión de boxeo de Florida anunció la reglas de la pelea. No habrá jueces oficiales y ninguno de los púgiles será declarado vencedor aunque logre noquear al rival.

* Para esta pelea de exhibición se usará guantes especiales de 12 onzas.

* La pelea entre Floyd Mayweather vs. Logan Paul será a ocho rounds, de tres minutos cada uno.

Floyd Mayweather Y Logan Paul se verán las caras este domingo en Miami. | Fuente: AFP/Getty Images | Fotógrafo: CLIFF HAWKINS

LA PREVIA

El boxeo, al que no le faltan campeones carismáticos, tiene poco que ganar con el combate de exhibición del domingo entre el 'youtuber' Logan Paul y la antigua estrella de los cuadriláteros Floyd Mayweather, quien vuelve a ponerse los guantes para "entretener y ganar dinero".

La pelea se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida) y sus promotores esperan que las ventas del pago por visión (a un precio de 49,99 dólares) lleguen a los dos millones.

Mayweather, imbatido excampeón mundial de seis categorías, ya disputó otra pelea de exhibición en 2017 ante la figura de las artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor, que alcanzó las 4,3 millones de ventas en pago por visión.

Ese combate, en el que Mayweather alcanzó un registro de 50 victorias (27 nocauts) sin derrotas, desencadenó la actual tendencia de boxeadores a buscar oponentes fuera de su deporte.

El también 'youtuber' Jake Paul, hermano menor de Logan, aseguró que se habían vendido 1,3 millones de visualizaciones por su combate en abril contra el peleador de MMA Ben Askren, una cifra que podría ser superada el domingo por la talla de Mayweather y la mayor popularidad en redes sociales de su rival (23 millones de suscriptores en Youtube).





Floyd Mayweather vs Logan Paul desde el Hard Rock de Miami | Fuente: Showtime

¿Cuándo y a qué hora juega Floyd Mayweather vs Logan Paul?

Floyd Mayweather vs Logan Paul se verán las caras es una pelea de exhibición de boxeo este domingo, 6 de junio. La contienda entre ambas boxeadores está pactada a las 7:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Hard Rock Stadium en Miami.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Floyd Mayweather vs Logan Paul?



La pelea de exhibición entre 'Money' y el youtuber será transmitido EN DIRECTO por ESPN para toda Latinoamérica. En México lo puedes ver por TV Azteca. En Estados Unidos por Showtime PPV y en España por Mitele Plus.



Floyd Mayweather vs Logan Paul: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York) 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m,

Bolivia: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

