Saúl 'Canelo' Álvarez advierte que buscará una revancha con el ruso Dmitry Bivol | Fuente: EFE

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, considerado el mejor boxeador del momento, advirtió tras caer por decisión unánime ante el ruso Dmitry Bivol que buscará una revancha ante el peleador europeo.



"Claro que sí quiero una revancha, esto no se queda así", señaló Álvarez, quien no pudo arrebatarle el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo a Bivol.



La derrota ante el ruso significó la segunda en la carrera para el 'Canelo', quien perdió por primera vez en 2013 ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr.



"Me tocó perder, no voy a dar excusas. Yo sentí que hice lo suficiente para ganar, pero así es el boxeo, le tocó ganar y hay que aceptarlo", señaló el mexicano, quien ahora ostenta un récord de 57 victorias, 39 por nocaut, dos empates y dos derrotas.



Álvarez, campeón indiscutible de los pesos supermedianos, reconoció la técnica de Bivol, quien se mantiene invicto con una marca de 20 triunfos, 11 por la vía rápida.



"Bivol es un buen peleador, entra y sale, sentí mucho su peso, no lo puedes conectar tan fácil; fue una gran pelea", añadió el oriundo de Guadalajara, ciudad del occidente de México.





Saul 'Canelo' Alvarez cayó ante Dmitry Bivol por decisión unánime | Fuente: EFE



'Canelo' aceptó que subir del peso supermediano (168 libras) al semipesado (175 libras) le costó, pero no fue la causa de la derrota ante el ruso.



"Obviamente sentí el peso, pero no fue ninguna excusa. Bivol es un gran peleador, es lo que es. Se gana y se pierde, es un deporte y hay que aceptarlo", reiteró.



El futuro de Álvarez es incierto ya que después de medirse a Bivol tenía planes de retar al kazajo Gennady Golovkin en septiembre.



Sin embargo, Álvarez podría forzar la revancha con Bivol, quien también demostró interés en volver a enfrentarse al mexicano

Canelo Álvarez carga a Bivol para evitar que lo sigan golpeando | Fuente: EFE

(Con información de EFE)