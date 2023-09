"Tienes que haber revancha": presidente de la UFC pide que Alexa Grasso y Valentina Shevchenko peleen de nuevo

El resultado de la pelea por el título del peso mosca entre Valentina Shevchenko vs. Alexa Grasso no dejó contentos a todos. Dana White, presidente de la UFC, aseguró que "tiene que haber una revancha" entre ambas peleadoras.

En conferencia de prensa, el mandamás del Campeonato de la Lucha Libre dijo que uno de los jueces cometió un error al darle 10-8 a Grasso en el último asalto. Por ello, espera que haya una revancha muy pronto.

"Tienes que haber revancha. La enfrentamos de nuevo. Es lo correcto que la pelea debe suceder", indicó en un primer momento.

"Cuando descubrí que un juez le dio 10-8, debe ser investigado por eso. Es la m*** más loca que he visto en mi vida (...) Es una de las mejores en peleas por el título. Me han asegurado que no es un mal tipo. Simplemente cometió un error. Es desafortunado. No hay manera de que haya sido un asalto de 10-8", complementó Dana White.

"Tienes que hacer la revancha. Es lo correcto", indicó Dana White, presidente de la UFC. | Fuente: @UFCEspanol

¿Cuándo se daría la revancha entre Valentina Shevchenko vs. Alexa Grasso?

Al ser consultado sobre cuándo se daría la pelea, White indicó que esperará que Valentina Shevchenko se recupere de una operación que se realizó en una de sus manos.

De acuerdo con la propia peleadora de la MMA, se lesionó el pulgar de la mano derecha en el primer asalto de la pelea con Alexa Grasso. Tras las pruebas, indicó que pasará al quirófano.

"Ayer me dieron los resultados de la lesión de mi mano durante el primer round. Fractura conminuta que requiere cirugía", confesó la peleadora de Kirguistán.

Si bien no se sabe cuánto tiempo estará fuera del octágono, se presume que en tres meses volvería a los entrenamientos.

Yesterday got the results on my 1 st round hand injury.

Comminuted fracture that requires surgery 💪💪💪 — Valentina Shevchenko (@BulletValentina) September 19, 2023

Tras el empate, Valentina Shevchenko aseguró que la pelea debió ganarla ella, pues hizo lo suficiente para alzarse con el campeonato.

"Yo creo que era 3-2 para mi lado, pero los jueces sintieron la presión por ser el Día de la Independencia Mexicana", indicó en un primer instante.

"Yo esperaba una batalla y fue a la guerra. Creo que hice lo suficiente para ganar", finalizó.

Minutos después, confirmó que se fracturó el dedo en el primer asalto, pero decidió no parar por el público.

"No paré porque sentí que el público iba a estar insatisfecho si lo hacía. Tuve energía para que la gente disfrute del evento. No estoy de acuerdo con los jueces porque creo que yo gané tres rounds y Alexa dos. La presión que tuvieron por la fiesta de la Independencia de México afectó la decisión. Los peleadores dejamos todo y me gustaría que decidan justamente. Sin preferencias", añadió.

