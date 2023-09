Valentina Shevchenko quedó disconforme con jueces tras pelea con Alexa Grasso y busca trilogía

Valentina Shevchenko tuvo una amarga revancha ante la mexicana Alexa Grasso en la búsqueda de volver a lucir el cinturón de campeona de la categoría peso mosca en la UFC.

Y es que, en una polémica decisión, los jueces dieron como veredicto que la pelea entre Valentina Shevchenko ante Alexa Grasso quedó en empate, por lo que la norteamericana retuvo el título en el UFC Fight Night de Las Vegas. Por ello, la peruana-kirguisa habló tras la contienda y dejó su intención, además, que haya una trilogía.

"Todavía es muy temprano para decirlo (tercera pelea). En el primer round me lastimé y creo que me fracturé el dedo gordo de la mano derecha. Depende de cuánto tiempo me tome para recuperarme", dijo Shevchenko.

La palabra de Valentina Shevchenko en la UFC

En desacuerdo con los jueces, esto dijo @BulletValentina luego de la pelea #NocheUFC pic.twitter.com/hQLELPviMi — UFC Español (@UFCEspanol) September 17, 2023

Luego, comentó puntualmente la medida de los jueces. Sal D'Amato dio como ganadora a Valentina, Jinichiro Kamijo a Grasso y Mike Bell decretó empate, aunque este último con polémica porque le dio el último round a la luchadora azteca con un 10-8.

"No paré porque sentí que el público iba a estar insatisfecho si lo hacía. Tuve energía para que la gente disfrute del evento. No estoy de acuerdo con los jueces porque creo que yo gané tres rounds y Alexa dos. La presión que tuvieron por la fiesta de la Independencia de México afectó la decisión. Los peleadores dejamos todo y me gustaría que decidan justamente. Sin preferencias", añadió.

Por otra parte, Valentina Shevchenko indicó que espera recuperarse más que pronto para regresar al octágono de la UFC cuanto antes.

"La clave es preparame con todo mi corazón. Cuando amas hacer algo, todo sale. Me encanta esta vida y quiero seguir. Apenas me cure, estaré lista. Aquí estoy", finalizó la popular 'Bala'.

En tanto, en el mismo evento, el australiano Jack Della Maddalena venció por decisión dividida, en una pelea muy cerrada a tres asaltos ante el estadounidense Kevin Holland, décimo tercer clasificado en el ránking del peso wélter.

Della Maddalena, 16 victorias y dos derrotas, supo cerrar la distancia de golpeo, presionar a Holland (25-10) y sumar los dividendos suficientes a ojos de los jueces para llevarse la decisión. El australiano se cuela en el top-15 de la UFC con 16 victorias al hilo, seis de ellas dentro de la compañía.



