Escándalo en la UFC: Conor McGregor fue suspendido 18 meses por violar reglas antidopaje

Fuera del octógono. Conor McGregor, una de las máximas figura de la UFC, fue suspendido 18 meses por no presentarse a las pruebas de detección de drogas durante un año.

A través de un comunicado, la agencia Combat Sports Anti-Doping (CSAD) informó que la estrella de las artes marciales mixtas aceptó la suspensión, que en un principio era de dos años, la cual empezó en septiembre de 2024 y terminará el 20 de marzo de 2026.

¿Por qué fue suspendido Conor McGregor?

Según la CSAD, el excampeón de peso pluma y peso ligero de la UFC no reportó su ubicación para las pruebas del 13 de junio, ni del 19 y el 20 de septiembre de 2024, incumpliendo los protocolos antidopaje de "localización".

Además, informó que el peleador cooperó con la investigación y proporcionó información para explicar su ausencia en las pruebas.

"Pese a esos factores atenuantes, la CSAD enfatiza que la información precisa sobre el paradero y la capacidad de realizar pruebas sin previo aviso son esenciales para el éxito del protocolo antidopaje de la UFC"

De esta manera, McGregor tendrá la opción, si la UFC lo tiene requiere, de estar en el UFC que se llevará a cabo en la Casa Blanca en junio de 2026.