UFC 320 en vivo: ¿A qué hora inicia la cartelera estelar y dónde ver el Ankalaev vs Pereira 2 por TV?

Conoce todos los detalles sobre la cartelera estelar del evento UFC 320, con el estelar Ankalaev vs Pereira 2 por el título de peso semipesado en Las Vegas. Revisa los detalles a continuación.
Uno de los eventos más esperados de UFC llega este sábado 4 de octubre: el UFC 320, el cual tiene como pelea principal la segunda pelea del ruso Magomed Ankalaev ante el brasileño Alex Pereira en la defensa del título semipesado. ¿A qué hora pelean, dónde verlo y la cartelera completa? Conoce todo sobre la velada en Las Vegas a continuación.
¿Cuándo y dónde se realiza el UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 en vivo?
El evento UFC 320 está programado para este sábado 4 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el cual cuenta con un aforo para 20 mil personas. Las preliminares comenzaron a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana) y la cartelera principal está prevista a iniciar desde la 9:00 p.m. (hora peruana). Se prevé que la pelea Ankalaev vs Pereira 2 no empiece antes de las 11:30 p.m. de Perú.
¿A qué hora inicia el UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 en vivo en México y USA?
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia en Florida a las 10 p.m.
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia en Virginia a las 10 p.m.
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia en Washington a las 10 p.m.
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia en Georgia a las 10 p.m.
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia en Connecticut a las 10 p.m.
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia en New York a las 10 p.m.
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia en Texas a las 9 p.m.
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia en Illinois a las 9 p.m.
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia en México a las 8 p.m.
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia en California a las 7 p.m.
¿A qué hora inicia el UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 en vivo en Sudamérica?
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia a las 9 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia.
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia a las 10 p.m. en Venezuela y Bolivia
- La cartelera principal del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 inicia a las 11 p.m. en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.
Cartelera del UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2
Cartelera estelar
- Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira - peso semipesado (título en juego)
- Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen - peso gallo (título en juego)
- Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr. - peso semipesado
- Josh Emmett vs. Youssef Zalal - peso pluma
- Abus Magomedov vs. Joe Pyfer - peso mediano
Cartelera preliminar completa
- Ateba Gautier vs. Treston Vines - peso mediano
- Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz - peso mediano
- Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat - peso gallo
- Daniel Santos vs. JooSang Yoo - peso pluma
Cartelera preliminar inicial
- Macy Chiasson vs. Yana Santos - peso gallo
- Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz - peso gallo
- Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov - peso welter
- Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford - peso welter
- Veronica Hardy vs. Brogan Walker - peso mosca
¿Dónde ver UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 en vivo por TV y streaming?
El evento UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2 será transmitido en diferentes países del mundo. En el caso de Perú, puede ser sintonizado a través de ESPN las preliminares y la cartelera principal a través de la plataforma de Disney Plus. En tanto, en México podrá visualizarse a través de Fox Sports las preliminares y en Fox Sports Premium el estelar; en Estados Unidos, vía ESPN+ PPV o en UFC Fight Pass.