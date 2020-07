Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez por el título de peso de UFC | Fuente: @UFCEspanol

La acción continúa en la isla Yas de Abu Dhabi. Si disfrutaste los dos primeros eventos de UFC Fight Island, este no será la excepción. Serán 12 peleas, una de ellas por el título del peso mosca de UFC y la protagonizan Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez. Así que imposible esta nueva velada. No te olvides que todos los detalles los tendrás en la página web de RPP.pe

¿Cuándo y a qué hora pelean Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez?

Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez se verán las caras este sábado, 18 de julio. La pelea entre ambos luchadores está pactada para las 8:00 de la noche (hora peruana) y tendrá lugar en la isla Yas de Abu Dhabi. La cartelera preliminar empieza a las 4:00 p.m. (hora peruana.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez?

La pelea por el título de peso mosca e UFC EN DIRECTO será transmitido por ESPN 2 (Para Sudamérica, excepto Chile), ESPN 2 (Centroamérica, excepto México), FOX Sports (México y Chile). DAZN (España). Y Estados Unidos PPV. Todos los detalles de esta pelea lo tendrás en la página web de RPP.pe



Países Hora Perú 4:00 p.m Colombia 4:00 p.m. Ecuador 4:00 p.m. México 4:00 p.m. Panamá 4:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Bolivia 5:00 p.m. Venezuela 5:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. República Dominicana 5:00 p.m. Argentina 6:00 p.m. Uruguay 6:00 p.m. Nicaragua 3:00 p.m. Guatemala 3:00 p.m. El Salvador 3:00 p.m. Honduras 3:00 p.m. Costa Rica 3:00 p.m. Estados Unidos (Las Vegas) 2:00 p.m. Estados Unidos (Miami) 5:00 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 5:00 p.m.

Cartelera del UFC Fight Island 2:

Cartelera principal del UFC Fight Island 2

Deiveson Figueiredo vs Joseph Benavidez (Título del peso mosca)

Jack Hermansson vs Kelvin Gastelum (peso medio)

Marc Diakiese vs Rafael Fiziev (peso ligero).

Ariane Lipski vs Luana Carolina (peso mosca)

Alexandre Pantoja vs Askar Askarov: (peso mosca)

Cartelera preliminar del UFC Fight Island 2

Roman Dolidze vs Khadis Ibragimov ( peso semipesado)

Grant Dawson vs Nad Narimani (peso pactado)

Joe Duffy vs Joel Álvarez (peso ligero)

Brett Johns vs Montel Jackson (peso gallo)

Malcolm Gordon vs Amir Albazi (peso mosca)

Davi Ramos vs Arman Tsarukyan (peso ligero)