Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje se enfrentan por el título de peso ligero UFC 254 | Fuente: @UFCEspanol

No hay que esperar más. Khabib Nurmagomedov y Justin Gaethje se verán las caras por el título unificado del peso ligero de UFC. El ruso es el actual campeón y el estadounidense tiene el cinturón de forma interina.

Después de un año, Khabib Nurmagomedov (28-0) regresa al octágono para defender su título y demostrar que es el mejor del mundo. El ruso, quien perdió a su padre y entrenador por COVID-19, quiere extender su racha de 12 victorias consecutivas. La última fue ante Dustin Poirier.

Justin Gaethje (22-2), quien se quedó con el título del peso ligero en mayo tras vencer a Tony Ferguson, quiere sumar su quinta victoria consecutiva en UFC.

¿Cuándo y a qué hora juega Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje?

Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje se verán las caras en una pelea de alto voltaje este sábado, 24 de octubre. El encuentro entre ambos campeones de UFC está pactada a la 1:00 p.m. (hora peruana), pero la acción empezará a las 10:00 am. con la cartelera preliminar y tendrá lugar en el Yas Island en Abu Dhabi.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje?

El duelo por el título de peso ligero será transmitido EN DIRECTO por ESPN. En Chile será transmitido por Fox Sports.



Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje por el título del peso ligero | Fuente: UFC

Cartelera Estelar de UFC 254

Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje (Campeonato de peso ligero)

Robert Whittaker vs Jared Cannonier (Peso medio)

Alexander Volkov vs Walt Harris (Peso pesado)

Jacob Malkoun vs Phil Hawes (Peso medio)

Lauren Murphy vs Liliya Shakirova (Peso mosca femenino)

Magomed Ankalaev vs Ion Cutelaba (Peso semipesado)

Cartelera Preliminar de UFC 254

Stefan Struve vs Tai Tuivasa (Peso pesado)

Nathaniel Wood vs Casey Kenney (Peso combinado (140 libras))

Alex Oliveira vs Shavkat Rakhmonov (Peso wélter)

Da-Un Jung vs Sam Alvey (Peso semipesado)

Liana Jojua vs Miranda Maverick (Peso mosca femenino)

Joel Alvarez vs Alexander Yakovlev (Peso ligero)

Horarios en el mundo para ver Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje

País Preliminar Principal Perú 10:00 a.m. 1:00 p.m. Colombia 10:00 a.m. 1:00 p.m. Ecuador 10:00 a.m. 1:00 p.m México 10:00 a.m. 1:00 p.m. Chile 12:00 m.

3:00 p.m. Argentina 12:00 m. 3:00 p.m. España (Sábado) 5:00 p.m. 10:00 p.m. Estados Unidos (Este) 11:00 a.m. 2:00 p.m. Estados Unidos (Oeste) 8:00 a.m. 11:00 a.m.

Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje: ¿Quién es favorito en las casas de apuestas?