Rolando Bedoya y su ansiado debut en la UFC: "Sé que me voy a llevar la victoria"

Rolando Bedoya cumplirá el sueño de niño. El peleador peruano debutará este sábado, 6 de mayo, en la UFC 288, que se llevará a cabo en el Prudential Center de Newark (Nueva Jersey), contra el estadounidense Kalinn 'Khaos' Williams.

En una entrevista para El Nuevo Herald, 'La Máquina' aseguró sentirse emocionado con su debut en la UFC y espera llevarse la victoria ante Khaos. "Me siento muy feliz de competir en el mejor evento del mundo. Siento que estoy a nivel y que voy a dar un espectáculo enorme este día 6 de mayo y sé que me voy a llevar la victoria", indicó en un primer momento.

Luego, habló sobre cómo llegó a interesarse por las artes marciales mixtas. De hecho, confesó que dejó los estudios para concentrarse en convertirse en un peleador profesional.

"Practiqué bastantes deportes. Tenis, natación, fútbol, baloncesto, karate. Realicé bastantes deportes y en verdad sentía que me gustaban demasiado las artes marciales, sentía que había nacido para eso (...) La verdad fue un comienzo bien loco. Empezó como un hobby cuando era joven y ya entrando en las competencias me gustó mucho, me gustó tanto que seguí al punto que dejé los estudios para concentrarme en la competencia. Si te contara como fue mi debut en lo profesional, te reirías", complementó Rolando Bedoya.

Su debut ante Kalinn 'Khaos' Williams

Por otro lado, al ser consultado sobre su pelea ante Khaos, quien tiene más tiempo en el deporte, aseguró que "la gente subestima mucho a los nuevos chicos". "La gente no me conoce, pero siempre he peleado con gente de mucha más experiencia que yo. Mi primera pelea fue a los 17 contra alguien que tenía 33. He conseguido callar bocas y demostrar de qué estoy hecho", finalizó el peruano.

A los 26 años, 'La Máquina' llega a la pelea con una racha de catorce peleas ganadas y una pérdida. De sus victorias, cuatro fueron por knockout y tres por sumisión.

Día del Trabajo: ¿Cuáles son las condiciones en las que labora hoy el peruano de a pie?

Los índices de empleo adecuado, aquel que ofrece beneficios y protección, no se recuperan y los ingresos han perdido su capacidad adquisitiva a causa de la subida de los precios, ¿Cómo podría solucionarse este problema?