UFC 255 EN VIVO | El UFC Apex de Las Vegas será escenario del esperado UFC 255 y que tendrá como atractivo la pelea entre Valentina ‘The Bullet’ Shevchenko, que expone su campeonato mundial de peso mosca ante Jennifer Maia. Una pelea de pronóstico reservado.

La carismática peruana Valentina ‘The Bullet’ Shevchenko (19-3) hará una defensa más del campeonato de peso Mosca de la UFC cuando se enfrente con la brasileña Jennifer Maia (18-6) en la atracción principal del UFC 255 desde Las Vegas, mientras que en otra batalla de campeonato, el enrachado Deiveson ‘Deus da guerra’ Figueiredo (19-1) va a exponer ante Alex Pérez (24-5) por primera vez el campeonato Mosca que ganó en julio pasado.



En una pelea que ha llamado también la atención, el mexicano Brandon Moreno (17-5-1) tendrá una sólida prueba ante Brandon Royval en la categoría de peso Mosca, que podría llevar al ganador a disputar pronto el campeonato de la división. Además, como parte de la porción estelar de la velada, Mike Perry (14-6) se verá las caras con Tim Means (30-12-1) en Welter, mientras que Katlyn Chookagian (14-4) enfrentará a Cynthia Calvillo (9-1-1) en Mosca, y Mauricio Rúa (27-11-1) irá ante Paul Craig (13-4-1) en Semipesado



Fecha y hora del Valentina Shevchenko vs. Jeniffer Maia

Valentina Shevchenko vs. Jeniffer Maia verán la caras este sábado, 21 de noviembre, en UFC APEX de Las Vegas. La acción empieza a las 6:30 p.m. (hora peruana) con las preliminares. La cartelera principal se iniciará a las 10:00 p.m. (hora peruana).



Canales que transmitiran EN VIVO el Valentina Shevchenko vs. Jeniffer Maia

La pelea por el título unificado EN DIRECTO será transmitido por ESPN (Para Sudamérica, excepto Chile), ESPN (Centroamérica, excepto México), Fox SPORTS (México y Chile) DAZN (España). Y Estados Unidos ESPN+. Todos los detalles de esta pelea lo tendrás en la página web de RPP.pe.

UFC 255: cartelera completa del evento

Deiveson Figueiredo vs. Alex Pérez

Valentina Shevchenko vs. Jennifer Maia

Mike Perry vs. Tim Means

Katlyn Chookagian vs. Cynthia Calvillo

Maurício Rua vs. Paul Craig

Preliminares

Brandon Moreno vs. Brandon Royval

Joaquin Buckley vs. Jordan Wright

Antonina Shevchenko vs. Ariane Lipski

Daniel Rodrigues vs Nicolas Dalby

Pre-preliminares

Alan Jouban vs. Jared Gooden

Kyle Daukaus vs. Dustin Stoltzfus

Louis Cosce vs. Sasha Palatnikov