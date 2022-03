Pelea Masvidal vs. Covington: narración Star+ por peso wélter. | Fuente: UFC

UFC 272 EN VIVO: ver aquí la pelea esperada entre Jorge Masvidal vs. Colby Covington en el evento estelar de la cartelera principal en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

El enfrentamiento entre Jorge Masvidal y Colby Covington en el UFC 272 está programado en la cartelera principal que dará inicio a las 10:00 p.m. horario peruano y 9:00 p.m. hora mexicana. Las preliminares van por ESPN y el evento estelar vía Star+. FOX Sports lo transmite para México.

No hay que esperar más para el Masvidal contra Covington ya que está en la vuelta de la esquina. Luego de un intenso careo y tradicional pesaje, ambos peleadores quedaron más que listos para darnos una impresionante pelea.

Masvidal vs. Covington en UFC 272: horarios de la cartelera principal

Perú: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Argentina: 12:00 a.m.

Chile: 12:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

España: 4:00 a.m.

En esta oportunidad, no habrá rivalidad que sea por títulos de por medio en este contienda de las artes marciales mixtas.

Además, tendremos otros combates como el Edson Barboza vs. Bryce Mitchell, Kevin Holland vs. Alex Oliveira y Sergey Spivak vs. Gred Hardy.

Jorge Masvidal tiene un récord de 35 peleas ganadas y 15 perdidas. Así, va con todo por la victoria en este UFC 272. Su última pelea fue contra Kamaru Usman en abril de 2021, en donde perdió en su búsqueda de ganarle el título peso wélter.

Por su parte, Colby Covington, quien tiene un récord de 16 ganadas y tan solo tres batallas perdidas. Su última rivalidad fue también con Usman, con quien perdió en noviembre de 2021. Se viene una pelea de aquellas.

Hay que tener en cuenta que Masvidal, que se le conoce como 'Gamebred', en su momento le ganó a Nate Diaz por medio de un TKO (la pelea tuvo que ser resuelta con un detención médica).

Sigue la cartelera principal del UFC 272 desde Las Vegas

Jorge Masvidal vs. Colby Covington

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Sergey Spivak vs. Greg Hardy

UFC 272 y su cartelera preliminar en T-Mobile Arena

Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Nicolae Negumereanu vs. Kennedy Nzechukwu

Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Mira la cartelera pre-preliminar del UFC 272

Brian Kelleher vs. Umar Nurmagomedov

Tim Elliot vs. Tagir Ulanbekov

Devonte Smith vs. Ludovit Klein

Michal Oleksiejczuk vs. Dustin Jacoby

¿Dónde ver el UFC 272 via TV EN VIVO y EN DIRECTO?

Las pre-preliminares y preliminares van por ESPN, en tanto que la cartelera principal será transmitido por FOX Sports (México) y la plataforma streaming Star+ (Sudamérica).

