Mantiene el trono. Valentina Shevchenko retuvo el cinturón de los pesos mosca femenino. La 'Bala' se quedó con el título tras vencer por decisión dividida a la brasileña Taila Santos en la pelea coestelar del evento de UFC 275, que se realizó en el Singapore Indoor Stadium de Kallang.

La nacida en Kirguistán retuvo por séptima vez el título de peso mosca y entra a la historia porque es la primera luchadora es conseguirlo. Aunque está vez no fue nada fácil. Taila Santos sorprendió a Valentina Shevchenko en los tres primeros asaltos. La brasileña la derribó, buscó la sumisión y estuvo cerca de lograrlo, pero la campeona se defendió y conectó algunos golpes en el rostro de su rival. En los dos últimos episodios, la nacionalizada peruana dominó la pelea y logró castigar desde diferentes posiciones a su contrincante.

Al final la última palabra la tuvo los jueces, que le dieron la victoria a Valentina Shevchenko (48-47, 47-48 y 49-46). El resultado para algunos no fue justo.

"Las estadísticas finales fueron favorables para Shevchenko, con 234 golpes conectados de 309 que lanzó, es decir 76 por ciento de efectividad, por apenas 128 de 180 lanzados por Santos, en golpes de poder la diferencia fue favorable también para la campeona con 77 a 55, sin embargo, ambas peleadoras terminaron con tres derribos", según las estadísticas de ESPN.

Jiri Prochazka, nuevo campeón

En la pelea estelar, el checo Jiri Prochazka le quitó el cinturón al brasileño Glover Teixeira y se coronó campeón semicompleto de UFC por la vía de la sumisión.

Resultados de cartelera principal UFC 275

Shevchenko vs Santos: (peso mosca): Valentina se queda con el cinturón del peso mosca por decisión dividida. La tarjeta de los jueces 48-47, 47-48, 49-46.

Quinto asalto: Shevchenko nuevamente domina la pelea, pero Santos no se deja. Al final, la última palabra la tienen los jueces.

Cuarto asalto: En los últimos segundos, la brasileña -que tiene el ojo derecho cerrado- logró derribar a Valentina, que dominó este episodio.

Tercer asalto: la brasileña llevó a la reja a Valentina, quien respondió con golpes en la cabeza. Santos derribó y buscó, nuevamente, el mataleón. Nuevo asalto para Talia.



Segundo asalto: Santos nuevamente sorprendió a Shevchenko en el segundo episodio. Talia nuevamente sorprendió a Shevchenko en el segundo episodio. Logró derribar a Valentina y buscó la sumisión.

Primer asalto: Valentina intentó derribar a Taila, pero se llevó una sorpresa. La brasileña aprovechó para buscar la sumisión de su rival y estuvo cerca de concretar un mataleón.

Zhang Weili vs Joanna Jedrzejczyk (peso paja): La china se llevó la victoria con un impresionante nocaut en el segundo asalto. Le dio un sorpresivo giro de golpe de puño en el lado derecho de la cabeza y la mandó a dormir. Weili sumó su triunfo número 11 por KO.





Andre Fialho vs Jake Matthews (peso welter). El australiano se llevó la victoria por la vía del nocaut. Una combinación de golpes en la cabeza le dieron el triunfo en el segundo asalto.





Jack Della Maddalena vs Ramazan Emeev (peso welter): la victoria fue para el australiano Della Maddalena por la vía del nocaut. Un asalto fue suficiente para demostrar su poderío.

Resultados preliminares - UFC 275

SeungWoo Choi vs Josh Culibao (peso pluma): El australiano Culibao se quedó con el triunfo por decisión dividida. Las tarjetas de los jueves fueron 28-29, 29-28 y 28-29.

Maheshate Maheshate vs Steve García (peso ligero): El chino necesitó tan solo un asalto para quedarse con la victoria por la vía del nocaut. Lo castigó con golpes en la cabeza.

Brendan Allen vs Jacob Malkoun (peso mediano): El estadounidense se llevó la victoria por decisión unánime por un triple 29-28.

Kyung Ho Kang vs Batgerel Danaa (peso gallo): El coreano venció por decisión unánime al nacido en Mongolia. Las tarjetas de los jueces fue un triple 29-28.



Resultados preliminares iniciales - UFC 275

Liang Na vs Silvana Gómez Juarez (peso paja): la argentina se llevó la victoria por la vía del nocaut tras una combinación de golpes en el rostro. Lo hizo en el primer asalto.

Ramona Pascual vs Joselyine Edwards (peso pluma): la victoria fue para la panameña por decisión unánime. La tarjetas de los jueces le dieron 27-30, 28-29 y 28-29.



UFC 275: horarios en el mundo

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 p.m.

Así llegan los protagonistas de las peleas de campeonato hoy #UFC275 🏆🏆



ESTELARES 10pm ET 🇺🇸 / 9pm 🇲🇽 / 11pm 🇦🇷 / 4am 🇪🇸

PRELIMINARES 8pm ET 🇺🇸 / 7pm 🇲🇽 / 9pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸

La conocida como 'Bala', en la previa, tiene un envidiable récord de 22 peleas ganadas y tan solo tres perdidas en las artes marciales mixtas.

Desde que cayó frente a Amanda Nunes en septiembre de 2017, no conoce de derrotas en el octágono de manera oficial.

La última pelea de Valentina Schevchenko, en esta previa de la contienda con Taila Santos, fue en septiembre del año pasado. En el cuarto round derrotó por TKO a Lauren Murphy. El árbitro tuvo que intervenir.

"Taila trata de convencerse a sí misma que puede ganar, como quien se hace una hipnosis, pero está equivocada. Eso no va a funcionar para ella", indicó la peruana.

Por su parte, Glover Texeira espera retener el cinturón en los semicompletos. "Jiri es un peleador impredecible y único. Me gusta este reto para mi carrera. Voy a demostrar que soy el verdadero campeón", apuntó.

Cartelera principal del UFC 275 en Singapur

Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka (título semicompleto)

Valentina Shevchenko vs. Taila Santos (título peso mosca femenino)

Zhang Weili vs. Joanna Jedrzejczyk

Rogerio Bontorin vs. Manel Kape

Jack Della Maddalena vs. Ramazan Emeev

UFC 275 EN VIVO: revisa la cartelera preliminar del evento

Brendan Allen vs. Jacob Malkoun

Seungwoo Choi vs. Josh Culibao

Maheshate vs. Steve Garcia

Andre Fialho vs. Jake Matthews

Kyung Ho Kang vs. Batgerel Danaa

Liang Na vs. Silvana Gomez Juarez

Ramona Pascual vs. Joselyne Edwards

