Rolando Bedoya, en los últimos meses, viajó a Brasil para pulir su técnica. | Fuente: @rolandobc_97

Todo luchador de las Artes Marciales Mixtas (MMA) sueña con llegar, en algún momento, a la UFC. Absolutamente todos, pero la meta no es sencilla. Hay un largo recorrido a base de sudor, sangre y lágrimas para ser reconocido en la máxima empresa de este deporte. Actualmente hay dos peruanos que dan que hablar en la UFC. Por un lado se encuentra Valentina Schevchenko, quien pasó de ser rankeada a nivel local a terminar levantando el cinturón peso mosca femenino. Del otro está Claudio 'El Niño' Puelles, que ganó su contrato en 'The Ultimate Fighter' de la UFC y quien viene de vencer de manera épica -vía sumisión- al experimentado Clay Guida.

Rolando Bedoya tiene la clara meta de llegar a la UFC. | Fuente: @rolandobc_97

UFC, una luz que está cada vez más cerca de Rolando Bedoya

Al igual que ellos, hay un compatriota que en los últimos meses da que hablar a nivel sudamericano y que, en el corto a mediano plazo, podría entrar por la puerta grande a las grandes ligas: hablamos de Rolando Bedoya, quien es parte del circuito Fusion Fightning Championship (FFC).

Tiene una racha de 14 victorias y solo una pelea perdida en las MMA a nivel profesional. Además, en el pasado mes de marzo obtuvo el título peso wélter de la FFC al vencer al argentino Pablo Dhorta.

En RPP Deportes conversamos Rolando Bedoya, el popular 'The Machine', peleador que no pierde de mira un eventual contrato en el olimpo de los puños, patadas y llaves. Nos comenta también cómo se dio, de pura casualidad, su primera pelea y su cercana relación con la estrella brasileña Charles Oliveira.

Rolando Bedoya cuenta cómo se dio su primera pelea a nivel profesional. | Fuente: RPP Noticias

Cómo se da ese primer contacto con las artes marciales mixtas...

De chiquito siempre me gustó este deporte. Vi la UFC, un amigo me lo mostró porque yo antes entrenaba en una academia en Magdalena. Fue tremendo y dije que me gustaría estar ahí. Empecé a entrenar a fondo y ya no lo veía como un hobby, sino más bien como una carrera. Luego me enteré que pagaban bien porque antes lo hacía todo por amor al deporte.

Y en qué momento de tu vida tomas la decisión de ir con todo en eso.

Todo se dio súper raro. Ya había acabado el colegio y competía como amateur. Recuerdo que llegaba al evento Inka FC Jon 'Bon' Jones y otros peleadores. Allí, mi amigo Marlon Gonzales iba a competir. Iba a pelear con Zaid Rojas. Ese día yo había llegado como espectador, no tenía planeado pelear ni nada. En camerinos voy y le doy las buenas vibras y me comenta que estaba mal del estómago. Fui a mi asiento y estuve ahí viendo las peleas y de un rato para otro viene mi coach y me dice si quiero pelear. Le dije que sí, pero todo en broma.

Te agarró en un momento impensado. ¿Aceptaste sin problemas?

No pensaba que Marlon no iba a pelear. A los 10 minutos mi profesor me dice "Roly, vamos". Yo agarré y dije "ya estoy acá". Me encontraron todo: bucal, un short, hasta casaca. Gracias a Dios estaba bien entrenado y en actividad. Se dio con un peleador súper experimentado. Yo tenía 17 y Zaid algo de 30. Físicamente se veía mucho mejor que yo. La gente decía "este es un niño y le van a dar". Empezó la pelea y me dieron un par de golpes, pero luego marqué mis puntos. Ya luego fui para adelante sin nervios. Tenía cierta ventaja por mi altura, lo golpeé y nos fuimos al suelo. Le metí harto codo y así fueron los tres rounds. Felizmente se me dio la victoria. Yo no gané nada de dinero porque no sabía nada de los pagos. Solo estaba feliz porque había competido.

Supongo que tu familia al inicio se mostró reacia a que pelees, ¿o fue lo contrario?

Fue demasiado difícil. Qué va a querer una madre ver que al último de sus hijos lo golpeen. Poco a poco comencé a mostrarle la UFC, a comentarle que esto es un deporte. Es algo bien bonito, porque si ves la técnica, llaves e historias de los peleadores, todo es hermoso. Empecé a llevarla a mis peleas y siempre está a mi lado. Siempre me apoya desde el teléfono, llamándome. Dándome la bendición. Con la fe que vamos a llegar muy lejos en esto.

Y fuera del octágono cómo es Rolando Bedoya...



Soy un chico que está con sus amigos sanamente para jugar PlayStation o ver un partido de fútbol. A ellos también les gusta ver UFC por mí. Me aconsejan mucho. Soy amante de los animales y también tengo una perrita. Fue triste dejarla cuando me fui a Brasil por un año. Soy tranquilo en realidad. De gustos musicales, escucho de todo un poco.

La última pelea de Rolando Bedoya fue contra Pablo Dhorta. | Fuente: Facebook Rolando Bedoya Oficial

Rolando Bedoya y un obstáculo en su camino a la UFC

El pasado 19 de mayo, Rolando Bedoya estaba pactado a defender el título wélter del FFC ante el argentino Matías Juárez. Sin embargo, días previos a la pelea tuvo problemas lumbares, por lo que no pudo ser parte de la cartelera.

Pese a ello, no pierde la sintonía para volver nuevamente al octágono, con la idea de seguir en racha positiva. Actualmente, tiene 14 peleas ganadas y solo una perdida, números que cualquier luchador de las MMA envidiarían.

Tu récord es una marca que dice mucho de ti y de lo bueno que eres frente a tus rivales



Todo es por trabajo duro. Mañana, tarde y noche. No tengo mucho tiempo. Agarré todo y hace meses fui a Brasil. Todo fue entrenamiento allá. Esa es mi vida: entrenar, descansar y comer.

Se puede decir que eres un peleador que aguanta mucho golpe, pero también que golpea bastante desde arriba.

Soy stiker, me encanta la pelea de pie, pero si tengo que ir al suelo o finalizar, lo hago. Estoy listo para esas tres áreas: wrestling, jiu-jitsu y el striking. Entreno todo por igual. Siempre hay alguien mejor arriba y vas a tener que hacer juego de lucha o jiu-jitsu. Siempre hay que estar listo para lo que sea.

La gran relación de Rolando Bedoya con Charles Oliveira. | Fuente: RPP/@rolandobc_97

La experiencia de Rolando Bedoya al entrenar con uno de los mejores de la UFC

En Brasil, Rolando Bedoya ha tenido la chance de codearse con Charles Oliveira, quien ha sido campeón de la UFC, como sparring y también en entrenamientos. El peruano lo tiene como modelo y, en el futuro, espera llegar a levantar el cinturón en la categoría wélter. Eso lo tiene más que claro.

Diego Lima, tu entrenador, dijo hace unas semanas que debes estar ya en UFC. Qué te generó eso.

Ya tengo tiempo trabajando con él y he demostrado que soy muy disciplinado. Mi carrera está para grandes cosas. Tengo una meta que es llegar a UFC, ser campeón mundial y darle una mejor vida a mi madre.

Entrenar en Chute Boxe. Cómo se dio la chance de ir a Brasil para estar al lado de Charles Oliveira

Iba a pelear hace años en Combate Américas y FFC, pero tuve que cancelar ambos y mi manager en ese entonces me dijo que espere porque mi gran pelea se iba a dar en UFC Uruguay. De un día para otro me fui a Brasil. Siempre conversaba con Diego porque me daba seguridad y consejos. Me tenían en cuenta ya que hablaban de un peruano. Al final no sé qué paso que mi manager no hizo nada y no se dio. Ya había pasado el evento y Diego me consiguió una pelea en el SFT una semana antes del evento. Peleé con un brasileño, mi prueba de fuego en el Arena Corinthians, y logré tumbarlo. Gané por puntos. Allí demostré que nací para esto.

Y qué tal la experiencia de entrenarte con Charles

A veces competía con él en los sparrings. Es una muy buena persona y muy humilde, un ejemplo a seguir y es un excelente peleador. Empezó desde lo más bajo y ahora ayuda a su comunidad.

¿Él puede ser el modelo en el que te guías actualmente?

Siempre va a ser él. Quisiera ser como él. Es súper fuerte y cuenta con un striking necesario para bajarse a cualquier. Su jiu-jitsu es impresionante. Tengo que entrenar un poco más de eso. Ya tendré mi momento en que estaré así, un 'monstruo' en la UFC.

