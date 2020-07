Calvin Kattar vs. Dan Ige por UFC Night Island | Fuente: UFC

Tras el éxito de UFC 251, organizado por el Ultimate Fighting Championship (UFC) en la isla Yas de Abu Dhabi, los eventos de artes marciales mixtas no se detienen. Ahora tendremos frente a frente a Calvin Kattar y a Dan Ige.

Kattar llega a esta pelea como el número seis de la clasificación. En tanto, Ige se ubica en el décimo puesto. Tendremos un combate imperdible.

Aquì te dejamos todos los detalles que debes de saber de la segunda velada en la isla Yas de Abu Dhabi.

Fecha y hora de la pelea Calvin Kattar vs. Dan Ige

Calvin Kattar vs. Dan Ige se verán las caras el el miércoles, 15 de julio. La velada de la cartelera principal de UFC Fight Island se realizará en la Isla Yas de Abu Dhabi. Los preliminares empiezan a las 6:00 de la tarde (hora peruana). A las 9:00 p.m. será la cartelera principal.

Canales que transmitirán EN VIVO Calvin Kattar vs. Dan Ige

La pelea por la división de las 145 libras EN DIRECTO será transmitido por ESPN (Para Sudamérica, excepto Chile), ESPN 2 (Centroamérica, excepto México), FOX Sports (México y Chile) . Y Estados Unidos PPV. Todos los detalles de esta pelea lo tendrás en la página web de RPP.pe

Cartelera principal



Calvin Kattar vs. Dan Ige (peso pluma)

Tim Elliott vs. Ryan Benoit (peso mosca)

Jimmier Rivera vs. Cody Stamann (peso pluma)

Molly Mccann vs. Taila Santos (peso mosca)

Abdul Razak Alhassan vs. Mounir Lazzez (peso welter)

Cartelera preliminar



John Phillips vs. Khamzat Chimaev (peso medio)

Ricardo Ramos vs. Lerone Muyphy (peso pluma)

Modetas Bukauskas vs. Andreas Michailidis (peso semipesado)

Jared Gordon vs. Chris Fishgold (peso pluma)

Diana Belbita vs. Liana Jojua (peso mosca)

Jack Shore Aaron Phillps (peso gallo)

Jorge Gonzalez vs. (peso semipesado)

Calvin Kattar vs. Dan Ige: horarios en el mundo