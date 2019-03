Conor McGregor anunció este martes su retiro de la UFC. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JOHN GURZINSKI

Este martes, el diario The New York Times, publicó una denuncia en contra el luchador Conor McGregor por agresión sexual a una mujer el pasado diciembre. Actualmente, el caso viene siendo investigado por la policía irlandesa y, de ser declarado culpable, terminaría en prisión.

Una vez publicado, el ex campeón de la UFC comunicó su retiro de la vida profesional deportiva a través de sus redes sociales. "Hola chicos, un anuncio rápido: he decidido retirarme de ese deporte formalmente llamado como artes marciales mixtas hoy. Deseo lo mejor a mis ex compañeros de aquí en adelante. Ahora me uno a mis ex colegas en esta aventura desde el retiro", comunicó el ex luchador.

Si bien no expresa que su decisión tenga relación con la denuncia, se rumorea que esta sería uno de sus principales motivos.

Ya en enero, el ex campeón de la UFC fue arrestado para responder algunas preguntas de la investigación, pero fue liberado el mismo día.

Respecto al caso, la identidad de la denunciante se mantiene en secreto. Ella asegura que los hechos ocurrieron en el Hotel Beacon, en Dublin. La policía del lugar se encuentra recabando posibles pruebas.

Cabe resaltar que McGregor no se encuentra en calidad de procesado, sino que la investigación aún debe avanzar. El ex luchador fue campeón de la UFC en peso pluma en 2015 y 2016 y de peso ligero de 2016 a 2018.