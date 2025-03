¡Victoria peruana! Kevin Borjas venció por decisión unánime a Ronaldo Rodríguez en UFC México

Con toda la Arena Ciudad de México en contra, nuestro compatriota de 27 años se impuso con claridad al peleador local y llegó a las diez victorias en su historial.

El peruano Kevin Borjas venció este sábado por decisión unánime al mexicano Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez en la primera pelea de la cartelera del UFC Fight Night que se celebró en la Arena Ciudad de México.

Los jueces le dieron la victoria en este duelo del peso gallo con tarjetas 30-27, 30-27 y 29-28, permitiendo al 'Gallo Negro' mejorar su récord a diez triunfos y tres derrotas.

Por su parte, Rodríguez, figura mexicana emergente de las artes marciales mixtas, empeoró su marca a 17 peleas ganadas y tres perdidas.

Borjas, de 27 años, hizo una pelea inteligente ante un rival que empezó mal el combate desde la ceremonia de pesaje al parar la báscula en 127 libras, una más de las permitidas; por esto, ‘Lazy Boy’ le tuvo que dar 20 por ciento de su bolsa a nuestro compatriota.

El peruano dictó el ritmo desde el primer asalto, con buena movilidad para esquivar las patadas de Rodríguez, quien trató de hacer un combate a corta distancia.

Cuando ‘Lazy Boy’ entraba a intentar atacar, Borjas conectó un par de derechazos a la cara que mandaron al mexicano dos veces al piso.

Kevin Borjas mantuvo su misma estrategia en el segundo round: esperar a Rodríguez, quien siguió con su nula efectividad en sus patadas y cuando buscaba atacar, fue de nuevo sorprendido con un par de volados de derecha a la cara que ahora no lo tiraron.

Con la presión de ir a noquear a Borjas, ‘Lazy Boy’ se fue al ataque en el tercer asalto, en el que otra vez recibió impactos a la cara, uno de los cuales le provocó una hemorragia en la nariz.

Nuestro representante siguió con su estrategia pasiva, sin arriesgar la ventaja que consiguió en los primeros dos asaltos, para sellar la victoria.

"Significa mucho para Perú"

“Pensé que tenía que matar a 'Lazy Boy' para seguir aquí. Esa presión sí la sentí, si perdía posiblemente ya no estaría aquí”, dijo Borjas en la rueda de prensa tras el combate.

“Esta pelea significa mucho para Perú, espero que ayude a que se conozcan los talentos de mi país. Necesitamos más apoyo, con el que se tiene en México”, añadió.

Sobre Rodríguez, quien antes del duelo afirmó que no conocía a Kevin Borjas, el peruano dijo que eso lo motivó.

“Cuando iba rumbo a la jaula, lo único que pensaba es que a partir de hoy no olvidará mi nombre. Va a tener pesadillas conmigo”.

Borjas negó sentirse enojado porque ‘Lazy Boy’ se pasó de una libra del peso permitido en las peleas que no son por título mundial en la división mosca.

“No dar el peso fue su problema. Yo desde que pisé México sabía que iba a ser una guerra, quemé todos los barcos. No iba a salir de aquí sin la victoria”, comentó 'Gallo Negro', quien admitió que fue duro pararse en una jaula ante más de 20.000 mexicanos, varios de los cuales lo quería ver perder.

“Se sintió bonito, sabía que el 99 por ciento de los mexicanos que estaban aquí me querían ver perder. Sin embargo, la pelea era con Lazy Boy, no con ellos, así que me enfoqué en él”, sentenció.

