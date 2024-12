Daniel 'Soncora' Marcos, la carta peruana en la UFC: "Voy a ser campeón mundial, soy la nueva estrella de las 135 libras" | ENTREVISTA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Corazón, Corazón, Corazón”, le decían sus amigos durante las pichangas entre los edificios 6 y 7 de las Torres de Julio C. Tello, en San Miguel. A Daniel Marcos, desde niño, ya le caracterizaba el ímpetu para competir mientras él se divertía por entonces con la pelota en los pies. El apelativo de ‘Corazón’, con el tiempo -y de repetirlo tantas veces de manera muy rápida- se transformó en ‘Soncora’. Y así es como quedó, tan naturalizado que ya es normal que se confunde el sobrenombre como parte de su apellido.

‘Soncora’ es Daniel Marcos, el luchador de artes marciales mixtas que tiene poco más de dos años de haber ganado un contrato con la UFC y hoy, como invicto, es el principal exponente peruano en una disciplina donde él se observa, convencido, en lo más alto.

"Al principio no me gustaba ‘Soncora’, pero creo que ese apodo fue por una sola razón. El corazón y espíritu que tengo es inquebrantable", le cuenta a RPP a pocos días de su quinta aparición en el octógono de la UFC, el sábado 14 de diciembre en el UFC Figth Night Tampa, en Estados Unidos, ante el local Adrián Yáñez.

¿Dónde te encuentras?

Ahora me encuentro aquí en el sur de la Florida, terminando el campamento, haciendo las técnicas y tácticas que se van a utilizar el día de la pelea. Se comienza a ver el tema del corte de peso para llegar a los 61 kilogramos.

¿Cómo calificas ese año antes de la última pelea?

La planificación se hizo desde enero aproximadamente, cuando sabíamos que íbamos a pelear en febrero. Estábamos buscando hacer tres o cuatro peleas para llegar al top 15 o acercarnos. Se hizo un esquema de trabajo con todo el equipo de Florida y Perú.

Lo que me dijeron a principios de año es lo que hacemos ahora, escalar en la división y el otro año buscar la forma de hacer lo posible para llegar lo más rápido al cinturón, buscamos eso en el corto o mediano plazo.

¿Qué significará esta pelea contra Adrián Yáñez?

Yo estoy aquí para ser campeón mundial, soy la nueva cara de la UFC en las 135 libras y lo voy a hacer . Voy a ser el siguiente campeón, estoy haciendo el trabajo con mucha disciplina. Sabemos que es un rival duro, de alta categoría, pero eso es todo. Soy una persona tan dura de espíritu que cuando entro a la jaula se me ve totalmente diferente. Esto va a servir para abrir muchas puertas para el Perú, no sólo para mí, para que más compañeros que estén luchando por el sueño de entrar a la UFC puedan hacerlo.

Hace mucho tiempo lo visualicé, estoy viviendo el sueño, pero aún falta, esto es un proceso. Ya siento que estoy en un nivel donde quiero estar que es en el main card, cerca al top 15 de la división. Se verá ese día el trabajo duro y el hambre de victoria que tengo.

Daniel Marcos tiene un estilo de pelea con combinaciones a la cabeza y volumen de golpes al cuerpo Fuente: UFC

¿Cambias tu estilo de pelea según el rival o mantienes un perfil siempre?

Soy muy versátil, puro de MMA, no me especializo con exactitud en boxeo o solamente en tirar patadas. Puedo luchar, como también pelear arriba, meter puños. Me considero de esa forma, soy un artista marcial. Tengo muchas formas de atacar, no solo golpeando, sino también llevándole al piso y presionando contra la reja. Sabemos que (Yáñez) tiene un buen boxeo, pero de esto no se trata. Podemos tumbar, castigar abajo. Hay mucha gente que me dice que que no tengo grappling o que no tengo suelo, es porque todavía no lo he mostrado. Habrá su momento, depende del rival que toque. Estoy listo para cualquiera.

Antes de tu última pelea tuviste diversas complicaciones para tus presentaciones en la UFC. ¿Qué significó esto?

Comenzó el 4 de noviembre del año pasado. Me cambiaron dos rivales, el oponente no llegó al peso, luego en diciembre iba a pelear y por un tema de procesos de visado no pude hacerlo. En febrero de este año estuve destruyendo al chino Aori Qilengen (sin resultado por golpe bajo).

Ahí te pones a pensar, ¿qué estás haciendo mal?, ¿por qué la vida es tan dura contigo cuando solamente te dedicas a trabajar? Sirve, la vida siempre es un aprendizaje. En ese momento no lo entendía, ahora sí. Hoy estoy aquí, muy cerca de una pelea que la voy a ganar para llegar al top 15. El único que tiene el tiempo exacto y la razón es Dios.

¿Cuándo crees que puedas tener la oportunidad por el título mundial?

Es un proceso, no puedo decir que será el 2025 o el 2026, pero la oportunidad que me están dando ahora es de noquear a este rival el 14 de diciembre, lo voy a hacer en el segundo round. Es lo que tengo y lo que sé que va a pasar, estoy totalmente seguro de mi trabajo. Creo que un peruano tiene las capacidades para llegar a hacer lo que realmente quiere cuando uno se decide. Es una gran oportunidad para demostrarle al mundo quién soy, qué es lo que estoy buscando, que soy la nueva cara de la UFC, que soy la nueva estrella en la UFC de las 135 libras. Cuando pase esto, la gente me va a mirar diferente, lo único que digo es que crean, que todos los peruanos crean que va a haber un campeón, y ese campeón voy a ser yo, voy a llevar a UFC al Perú, ese es el sueño y el gran trabajo que tengo.

¿Cómo observas la evolución de esta disciplina desde un ámbito general?

Desde la niñez le tienen que inculcar a los chicos que tienen que hacer un deporte, sea de contacto o no, es para el bienestar, ayuda a ser más disciplinado, a mejorar el estilo de vida. A nivel espectáculo, la MMA ha tenido una evolución diferente, antes veías en televisión y cambiabas porque decías que era muy sangriento, eso ha evolucionado. Ya se puede vivir de este deporte, antes solo era un sueño, ahora ya es una realidad. Antes todo era boxeo.

Daniel Marcos, de 31 años, pertenece a la categoría gallo (135 libras o 61 kg) y su récord profesional es 16-0-0. En setiembre de 2022 ganó su contrato con la UFC en el Dana White's Contender Series. Hasta la fecha peleó cuatro veces en la UFC, siendo sus rivales este año el chino Aori Qileng (sin resultado por golpe bajo) y el estadounidense John Castañeda (victoria por decisión unánime).

Quiero hacer una invitación a toda la gente a seguirme en redes sociales, @danielsoncoramma, y ver el main card de UFC Fight Night Tampa, estoy entre las primeras peleas. Esto se va a dar sí o sí, les prometo un knockout en el segundo round, vamos a entrar al top 15 de la división, vamos a seguir avanzando, vamos a hacer historia.