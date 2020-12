Chito Vera vs. Jose Aldo por UFC Las Vegas 17 | Fuente: UFC

Marlon 'Chito' Vera (Ecuador) no pudo cerrar el año con una victoria. El brasileño José Aldo lo derrotó en la pelea coestelar de UFC Las Vegas 17 en el Apex.

El excampeón de peso pluma se llevó el triunfo por la vía de la decisión unánime por un triple 29-28. La experiencia de Jose Aldo salió a relucir en la pelea.

LA PELEA

Jose Aldo Vs. 'Chito' Vera (peso gallo): Victoria por la vía de la decisión unánime para Jose Aldo, excapeón de peso pluma. Las tarjetas de los jueces 29-28, 29-28, 29-28.

Primer asalto: Pese a que 'Chito' Vera arrinconó a Jose Aldo a la reja y le conectó como 14 rodillazos sobre la pierna, el brasileño castigó con varios ganchos al hígado y potentes low kicks al ecuatoriano.

Segundo asalto: El ecuatoriano Chito Vera fue de menos a más en el segundo asalto. Generó más presión al brasileño.

Tercer asalto: Jose Aldo trata de derribar a Chito Vera. El brasileño busca hacerle un mataleón, pero el ecuatoriano se defiende, trata de escaparse de la sumisión.

Jose Aldo hace un candado con las piernas y no deja escapar a Chito Vera, que le da algunos golpes con el codo, pero no son contundentes. Por más intentos de quitarse de encima al excampeón no pudo lograro. El brasileño nunca dejó de dominar en este episodio.









Resultados de la cartelera principal UFC Las Vegas 17







Stephen Thompson vs. Geoff Neal (peso welter): El ganador fue Stephen Thompson se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime. Tras cinco asaltos, las tarjetas de los jueces fueron 50-45, 50-45, 50-45. Stephen logró conectar jabs en el rostro de Neal, que no se quedó atrás. Pero definitivamente Stephen dominó la pelea.









Chito castigando ahora en el clinch! #UFCVegas17 como ven la pelea? pic.twitter.com/OhlD2YujEw — ufcespanol (@UFCEspanol) December 20, 2020

Michel Pereira vs. Khaos Williams (peso welter): La victoria fue para el brasileño Michel "Demoledor" Pereira, quien logró dos derribos durante los tres asaltos. Una pelea pareja. Los jueces le dieron el triunfo por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas: un triple 29-28.



Qué manera de robarse el round al final! 👏 #UFCVegas17 pic.twitter.com/4Lf2pdDF5D — ufcespanol (@UFCEspanol) December 20, 2020

Marlon Moraes vs. Rob Font (peso gallo): Rob Font sumó su tercera victoria consecutiva, pero no fue un triunfo cualquiera. El estadounidense ganó por nocaut técnico en el primer asalto (3:47) Lo derribó con un uppercaut en la quijada y lo acabó a punta de golpes en el piso.

"Estoy muy emocionado por mi regreso. Conseguir una victoria después de estar afuera es grandioso", dijo al finalizar la pelea Rob Font.

Lo noquea!!! @RobSFont deja en el piso a Moraes con esta ráfaga de golpes! 💥 #UFCVegas17 pic.twitter.com/DjWBWep7xS — ufcespanol (@UFCEspanol) December 20, 2020

Marcin Tybura vs. Greg Hardy (Peso completo): El polaco Marcin Tybura ganó por nocaut técnico al estadounidense Greg Hardy, quien dominó en el primer episodio. Después de dominar y conseguir el derribo de su rival a la lona, el 'Tren' Tybura mandó a dormir a punta de golpes a Hardy -que solo se cubría la cabeza- en el segundo asalto. El juez dijo ¡hasta aquí llegó la pelea! (4:31).



Resultados de la CARTELERA PRELIMINAR UFC Las Vegas 17



Athony Pettis vs. Alex Morono (peso welter): Anthony Pettis se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas marcaron un triple 299-28.























Las patadas de Pettis advierten desde ya a Morono #UFCVegas17 pic.twitter.com/edFlJBB21F — ufcespanol (@UFCEspanol) December 19, 2020

Sijara Eubanks vs. Painne Kianzad (peso gallo): Fue una pelea pareja, pero la iraní Pannie Kianzad se quedó con la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas de los jueces le dieron un triple 28-29.

Deron Winn vs. Antonio Arroyo (peso pactado): El estadounidense Deron Winn se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime. Las tarjetas marcaron un triple 29-28.

Gillian Robertson vs. Taila Santos (peso mosca): La brasileña Talia Santos se llevó la victoria por la vía de decisión unánime. Para los jueces, la pelea fue 28-29, 26-30, 26-30.

Robertson necesita una finalización en el tercero y lo sabe! #UFCVegas17 pic.twitter.com/O3U1GwQGQX — ufcespanol (@UFCEspanol) December 19, 2020

Tafon Nchukwi vs. Jamie Pickett (peso mediano): Pese a que fue superior, el camerunés tuvo que esperar los tres asaltos para quedarse con la victoria por la vía de la decisión unánime. Tafon ganó 30-26, 30-26 y 30-25.

Jimmy Flick vs. Cody Durden (peso mosca): Jimmy Flick necesitó tan solo round (3.18) para llevarse la victoria por la vía de la sumisión (estrangulación triángulo).

Christos Giagos vs. Carlton Minus (peso acordado): Pese a que le avisaron a última hora, la victoria fue para Christos Giagos por decisión unánime. Las tarjetas de los jueces fueron: 29-28, 29-27 y 30-26

LA PREVIA DE UFC

Aunque serán protagonistas de la pelea coestelar, Marlon 'Chito' Vera y José Aldo se llevan toda la atención de UFC Las Vegas 17. El ecuatoriano quiere cerrar por todo lo algo las actividades de UFC en el 2020 y qué mejor que hacerlo ante el histórico y peligroso excampeón de peso pluma.

Marlon ‘Chito’ Vera (16-6) frente a José Aldo (28-7), un histórico de la UFC, que buscará el desquite tras la caída con Petr Yan en julio último.

En su última pelea, Chito Vera le quitó el invicto a Sean O'Malley.

Además, los estadounidenses Stephen Thompson y Geoff Neal en la estelar y el regreso del brasileño Michel Pereira. Andrés Bermúdez y Gastón Reyno estarán a cargo de esta gran transmisión de UFC en ESPN.

Además, en peso welter Michel Pereira (24-11) hará frente a Kalinn 'Khaos' Williams (11-1) en un duelo de alto voltaje, mientras que Marlon Moraes (23-7-1) irá ante Rob Font (17-4) en otro duelo atractivo en peso gallo para los fanáticos latinoamericanos. También, el siempre espectacular Anthony Pettis (23-10) hará frente en welter a Alex Morono (18-6).







Cartelera Estelar

Stephen Thompson (EE.UU.) vs. Geoff Neal (EE.UU.)

Jose Aldo (Brasil) vs. Marlon Vera (Ecuador)

Michel Pereira Lima (Brasil) vs. Khaos Williams (EE.UU.)

Marlon Moraes (Brasil) vs. Rob Font (EE.UU.)

Marcyn Tybura (Polonia) vs. Greg Hardy (EE.UU.)

Anthony Pettis (EE.UU) vs. Alex Morono (EE.UU.)



Cartelera preliminar UFC LAS VEGAS 17