Claudio Puelles se llevó la victoria en el UFC Vegas 28. | Fuente: ESPN

Victoria peruana a nivel internacional. Claudio Puelles venció este sábado al estadounidense Jordan Leavitt en el marco del UFC Vegas 28 (cartelera preliminar), el cual se llevó a cabo en el UFC Apex en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Claudio Puelles derrotó al norteamericano Jordan Leavitt por decisión unánime en este UFC Vegas 28. La pelea entre ambos luchadores de las artes marciales mixtas se dio en la categoría de peso ligero (70 kilos).

El peruano Puelles fue el encargado de abrir la cartelera en este evento de la UFC. Su rival, Leavitt, llegó con ocho peleas invicto y el 'Niño' le quitó ese buen registro. El primer round, de tres, fue disputado por parte de ambos.

Puelles, ganador en el UFC Vegas 28 ante Jordan Leavitt

Así fue la victoria de Claudio Puelles frente a Jordan Leavitt. | Fuente: ESPN

Ya en el segundo y el tercero, el nacional tomó la ventaja con cuatro derribos frente a su contrincante. Tuvo un 100% de efectividad en este aspecto.

Leavitt buscó aplicarle una serie de golpes desde el suelo. Sin embargo, el peleador peruano se mostró firme y no dejó que su rival se levante.

La cartelera preliminar de este UFC Vegas 28 la integran Claudio Puelles vs. Leavitt, Woodson vs. Zalal, Fiorit vs. Ricci, Patrick vs. Jones, Amirkhani vs. Kirk, Trinaldo vs. Salikhov, Boser vs. Latifi y De La Rosa vs. Lipski.

Por su parte, la estelar tuvo a Breese vs. Arroyo, Todorovic vs. Rodrigues, Ponzinibio vs. Baeza, Dolidze vs. Staropoli, Harris vs. Tybura y Rozenstruik vs. Sakai.

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.