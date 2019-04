A 8 años del retiro de Edge de WWE: Cinco momentos del luchador que lo convirtieron en un icono de la lucha libre

Exactamente hace 8 años, Adam Joseph Copeland, mejor conocido como Edge, anunció su retiro de World Wrestling Entertainment (WWE), la empresa de la lucha libre más importante y que le brindó una popularidad en todo el mundo. La “Superestrella Categoría R”, junto a personajes como Triple H, Batista, The Undertaker, Shawn Michaels y más, se convirtió en un icono de la infancia de muchas personas.

La carrera de este luchador es la más laureada de toda la empresa, con un total de 31 campeonatos en WWE. Debutó hace 20 años en RAW y desde ahí, lo ganaría todo: fue el primer ganador del Money in the Bank (además fue el primero en ganarlo dos veces), triunfó en King of the Ring en 2001, cuatro Campeonatos de WWE, siete Campeonatos Mundiales Peso Pesado, cinco Campeonatos Intercontinentales, doce Campeonatos Mundiales en Parejas (con Christian), un reinado como Campeón de EE. UU. y uno como Campeón en Parejas de WWE.

La personalidad de Edge representó todo lo que hoy se añora de WWE: era rudo, extremo, provocador y hasta grosero en el escenario. Sus performances en el cuadrilátero lo hicieron acreedor de una simpatía general sin necesidad de ser impulsado como face (héroe) en las historias.

Lastimosamente, una fractura de cuello lo acompañó desde el 2003 y fue determinante en su pronto retiro. Los doctores fueron claros: si seguía luchando, el luchador utilizaría una silla de ruedas por el resto de su vida. A pesar de sus inmensas ganas de seguir entreteniendo al público, Edge tuvo que decidir por su salud y se retiró en medio de aplausos generales un martes 11 de abril de 2011 en SmackDown.

Ante tal carrera tan prolija, te mostramos 5 momentos de Edge que lo convirtieron en un ícono de la industria.

Su canción de entrada: Metalingus

Muchos aficionados de WWE consideran que Metalingus es la canción más “poderosa” que ha tenido un luchador para su entrada. Y es verdad: esta versión de Alter Brigde es la acompañante perfecta para la personalidad de Edge.

La escena sexual con Lita en RAW

En el 2006 se llevó a cabo uno de los momentos más memorables de toda la historia de WWE. Edge celebró su reciente coronación como campeón de WWE con su pareja Lita en una cama dentro del ring. Con escenas que simularon sexo en vivo, este acto consolidó su apodo como “Superestrella categoría R” y dejó en claro el público objetivo al que estaba proyectado WWE.

La lucha con fuego contra Mick Foley en WrestleMania XXII

Edge se enfrascó en un combate extremo contra el mejor representante de este tipo en WWE: Mick Foley en WrestleMania 22. En aquella lucha, ambos personajes utilizaron bates con púas de alambre, mesas, escaleras, tachuelas y más. Sin embargo, el momento más extremo se dio cuando Edge aplicó su lanza contra su rival contra una mesa con llamas.

Lanza contra Jeff Hardy desde una escalera en WrestleMania X-Seven (2001)

En una de las mejores luchas vistas en WWE, Edge con Christian se enfrentaron a The Dudley Boyz y Hardy Boyz en un combate con escaleras, mesas y sillas y nos dejaron un acto sin precedentes. El luchador, en lo más alto de una escalera, aplicó su finisher a un Jeff Hardy colgado con el título por parejas. Uno de los momentos más importantes de la industria en general

El retiro de Edge

Un triste 11 de abril de 2011, Edge provocaría una tristeza general al anunciar su retiro de WWE con uno de los discursos más sentidos de todos los tiempos. Aquel día, algo murió dentro de los fanáticos de la lucha libre.

¿Qué recuerdas de la carrera de este luchador?