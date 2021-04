El luchador compartió imágenes de su entrenamiento en su cuenta personal de Instagram. | Fuente: Instagram

Todo está listo para el debut del artista puertorriqueño Bad Bunny en su primera lucha en WWE cuando enfrente junto a Damian Priest a The Miz y John Morrison este sábado 10 de abril en el Día 1 de WrestleMania 37.

El artista, que inició su sueño de participar en WWE en enero con el Royal Rumble 2021, está siendo uno de los más esforzados en mejorar en el ring y leyendas como Triple H o Booker T han alabado su trabajo en backstage entrenando.

“¡Benito en WrestleMania! ¡Aún no lo puedo creer! Tengo tanto que decir y contar, que mejor doy gracias y ya. Mañana arriesgo mi vida en el ring, pero no tenemos miedo. No se lo pueden perder por nada del mundo”, afirmó Bad Bunny el viernes ante la proximidad de su combate.

Sus entrenamientos

Según reporta Billboard, Bad Bunny está siendo entrenado desde que ingresó a WWE, en enero, por Adam Pearce y Drew Gulak, dos figuras de SmackDown que sobresalen por su tecnicismo en la lucha. Ante esto, podemos esperar que el artista no solo se limite a los golpes, sino también a las llaves a las extremidades del rival.

“Sonreía de oreja a oreja. Me ha dicho personalmente que esto era un sueño para él. Y ese fue el primer paso para hacer realidad su sueño”, señaló Adam Pearce al recordar el salto que hizo el artista en la batalla real sobre The Miz y John Morrison.

Damian Priest, su compañero de equipo este sábado, afirma que Bad Bunny tiene que controlar su emoción cada vez que ve un luchador en el escenario. “Verá a alguien y quedará hipnotizado. Sé que estaba emocionado de hablar con Randy Orton en el último Raw. Pero es mayormente callado y no quiere entrometerse".

"Yo amo WWE, respeto a la lucha libre. Yo estoy viviendo un sueño aquí parado en este ring. Yo recuerdo cuando de niño veía Raw, Smackdown, los PPV con mi papá. Yo escribí esa canción para Booker T porque amo a Booker, soy un gran fanático de él. Amo a Undertaker, amo a Stone Cold, a Ric Flair y amo a Triple H. Respeto a todos los luchadores que están allá atrás en camerinos”, afirmó Bad Bunny el pasado lunes en RAW.

Si quieres verlo en acción, puedes seguir nuestra cobertura en RPP Noticias, además de poder verlo en Star Premium y WWE Network. El evento iniciará a las 7 de la noche.

