WrestleMania es el evento más esperado de la compañía. | Fuente: WWE

El próximo 5 de abril, WWE celebrará WrestleMania 36 en Tampa Bay, Florida, en su mayor espectáculo durante el año. Sin embargo, el temor que parecía lejano del coronavirus ahora está cada vez más fuerte luego de que se detectaran dos posibles casos en dicha ciudad.

Este domingo, el gobernador Ron DeSantis anunció que dos residentes del área dieron positivos en la primera prueba de la enfermedad. Uno de ellos no tiene antecedentes de viajes a países identificados como riesgosos, mientras que el otro llegó de Italia.

La OMS ha afirmado que la enfermedad causada por el coronavirus, COVID-19, "puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca, incluso cuando un individuo tose o estornuda. Estas gotas pueden caer sobre objetos y superficies. Otras personas pueden contraer COVID-19 al tocar estos objetos o superficies, luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Los síntomas de COVID-19 son fiebre, tos y falta de aire”.

Esta forma de propagación ha hecho que decenas de eventos deportivos se cancelen o se hagan sin público en temor a una mayor propagación. Por lo mismo, el máximo evento de lucha libre del mundo, estando tan cercano a realizarse, podría ser cancelado.

Stephanie McMahon: “La salud de nuestros admiradores y superestrellas es lo primero”

Dos días antes de esta confirmación, Stephanie McMahon, Brand Chief Officer de WWE, había declaro al respecto de una posible cancelación del evento.

"La salud y la seguridad no solo de nuestra base de fanáticos, sino también de nuestras superestrellas, realmente es lo primero. No queremos poner a nadie en una mala situación, independientemente de las circunstancias. Esos no son riesgos que valga la pena correr”, afirmó al medio Tampa Bay Times.

Asimismo, el Director Ejecutivo de la Comisión de Deportes de Tampa Bay, Rob Higgins, también comentó que “tienes que ser capaz de actuar con rapidez, y tienes que estar preparado. Treinta y seis días son mucho tiempo, por lo que resulta difícil realizar una predicción. Creo que nos limitaremos a continuar recabando tanta información como podamos con el objetivo de estar tan preparados como sea posible”.

Hasta el momento se han vendido hasta 70 mil entradas para el evento y contará con una gran cantidad de visitantes extranjeros de hasta 60 países.

Sin embargo, el riesgo no es solo WrestleMania, sino la cantidad de eventos que gira alrededor de él. Los lugares donde se realiza se convierten en el epicentro de la lucha libre mundial (WrestleMania Weekend), atrayendo a otras compañías a realizar eventos pequeños o medianos en el lugar aprovechando la afluencia de gente. Solo WWE realizará un RAW, SmackDown, ceremonia del Hall of Fame y un PPV de NXT en esos días.

¿Ocurrirá una cancelación del evento?

