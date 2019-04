Durante más de 4 días, los fanáticos de la lucha libre serán testigos de los mejores eventos de lucha libre en una sola ciudad | Fuente: WWE

Muchas personas han crecido viendo WWE desde su infancia y, por ende, le tienen un cariño especial a la lucha libre. Sin embargo, existe un momento en la vida en la que aquel menor descubre que los golpes no son “reales” en sí, sino que forman parte de libreto previo. Es en ese momento en el que se toman dos caminos: o dejas de ver wrestling por su “falsedad” o continúas siendo un fanático ahora con una mentalidad distinta al que creía todo, pero que aprecia los detalles.

Para este segundo público, existe un sagrado fin de semana en el año. El WrestleMania Weekend es el conjunto de días alrededor del máximo evento de lucha libre en el mundo, WWE WrestleMania, en el que una gran cantidad de empresas del rubro se reúnen en la ciudad donde se desarrollará el evento (este año en Nueva York) y ofrecen una inmensa cantidad de luchas en distintos locales aledaños.

Por supuesto, el principal atractivo es WrestleMania 35, el cual se desarrollará este domingo 7 de abril. En su cartelera, tendremos grandes atractivos como la triple amenaza entre Ronda Rousey, Charlotte Flair y Becky Lynch, además de otras luchas como Batista vs. Triple H o Daniel Bryan vs. Kofi Kingston. El mundo se paraliza para este evento, exposición mediática de la que se benefician las demás compañías de lucha libre.

Por lo mismo, el WrestleMania Weekend comenzó este miércoles con eventos de empresas independientes como UPWA (con presencia de luchadores como Chris Masters o Robbie E) o el evento desarrollado exclusivamente por mujeres como Women Crush Wednesday de Battle Club Pro.

A pesar de aquello, las verdaderas atracciones comienzan el día jueves. Empresas de mayor relevancia empiezan a realizar sus eventos. Una de ellas es EVOLVE, quien tendrá como mayor estrella a Kyle O’Reilly, una importante figura indie. Asimismo, para estos días empezamos a ver proyectos nuevos de países tradicionales y no tradicionales en la lucha: Alemania (wXw), Canadá (Destiny Wrestling), Reino Unido (Fight Club: PRO), entre otras. Además, los eventos tienen estipulaciones especiales que llaman la atención como luchas en rings sin cuerdas o solo luchadores disfrazados de superhéroes o monstruos. Para el propio jueves, la máxima atracción es el evento de Impact Wrestling llamado United We Stand con ex figuras de ECW o WWE como Sabu y RVD.

Para el viernes 5 de abril las miradas recaen plenamente en NXT TakeOver New York, el evento de WWE que recae en su división de ascenso y que muchas veces se ha robado el show a los eventos principales de la compañía. Por otros locales de New Jersey también sobresalen Blackcraft Wrestling o el evento Joey Janela’s Spring Break 3. Es más, existe un evento llamado Penis Party con 10 combates varoniles que suenan irrisorios desde el nombre.

Para el sábado 6, comienza el Pancakes & Piledrivers, un evento en el que se reparten pancakes entre los asistentes. Es importante hacer un paréntesis luego de este evento.Como te habrás dado cuenta, muchas luchas suenan más a una broma, pero forman parte importante de la industria. Cualquier evento de lucha libre le debe mucho a su público, y la calidad de una pelea de este deporte se basa en cuan relacionado están los espectadores con los que pasa en el ring. Tirar un pancake al público parece burla, pero lo que hace es realmente tener conectado al aficionado.

Sin más, las empresas indies terminan su labor en la tarde, cuando llega la ceremonia del Hall of Fame de WWE. Sin embargo, para este día resaltan de sobremanera la unión de ROH y NJPW (la considerada como la empresa más técnica del mundo) en el legendario Madison Square Garden con el evento G1 Supercard, uno de los bastiones más importantes de la compañía de Vince McMahon. Actualmente, estas empresas han sido las que han ganado terreno a WWE en los últimos años. Por otro lado, algunas compañías finalizan sus actividades en la madrugada del domingo, con luchas y estipulaciones “sacadas de los pelos” como pelear ebrios en medio de un ring con rock n' roll a alto volúmen. Que no te sorprenda saber que estos shows paran llenos en su mayoría.

Finalmente, para todos, el domingo es el día central. Aquel día nadie mueve nada y todo esperan a WrestleMania. WWE, a pesar de todo, continúa siendo la empresa que mueve toda la industria y su máxima fiesta es intocable. Una vez realizado, un mínimo de nuevos proyectos se mueve en la ciudad el día lunes para despedirse y esperar un año más para una exposición en medios y visitantes mejor o igual. Al final de cuentas, más allá de la competencia entre empresas, todos están reunidos por una misma pasión: la lucha libre.

WrestleMania 35 se desarrollará el domingo 7 de abril en el MetLife Stadium de Nuevo York. Desde ProGamer de RPP Noticias cubriremos todos los pormenores de este magno evento.