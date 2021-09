The Undertaker pondrá una gran cantidad de pruebas de terror a The New Day y al espectador. | Fuente: WWE

Netflix ha anunciado que estrenará una película interactiva de WWE en la plataforma.

“Escape the Undertaker” es el nombre de la producción y tendrá de protagonista a The New Day (Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston) intentando escapar del ocho veces campeón mundial.

La película tendrá jugabilidad: el espectador podrá decidir qué acciones tomará The New Day en algunas escenas, siendo vital su participación en el desarrollo de la trama. Esto ya ha sucedido en filmes anteriores como Black Mirror: Bandersnatch.

Imágenes oficiales de la película. | Fuente: Netflix

WWE expandiéndose

“Escape the Undertaker” se está produciendo en una fórmula similar a los combates cinematográficos que tuvo WWE durante la pandemia de la COVID-19, cuando las peleas se realizaban sin público.

Justamente una de las peleas cinematográficas más aplaudidas fue entre Undertaker y AJ Styles en un cementerio en WrestleMania 36. La trama fue de horror y oscuridad, algo similar a esta nueva producción.

"Escape the Undertaker" se estrenará en Netflix el 5 de octubre de 2021.

Esta no es la primera unión entre WWE y Netflix. Antes se ha estrenado una comedia protagonizada por The Big Show y también se ha publicado una película llamada "The Main Event" sobre la historia de un luchador y su ascenso a la fama.

