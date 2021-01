Dwayne “The Rock” Johnson ha hecho noticia por el gran regalo que hizo a un viejo amigo que le apoyó durante sus primeros días en WWE.

El ahora actor reveló en su cuenta de Instagram que le regaló una camioneta Ford F-150 a Bruno Lauer, conocido en la industria de la lucha libre como Harvey Wippleman.

The Rock contó cómo Bruno lo ayudó cuando comenzaba su carrera:

Mi vida (especialmente mi adolescencia) ha estado llena de los giros y vueltas más salvajes; sin embargo, Dios y el universo siempre habían encontrado una manera de poner a algunas personas en mi camino que cambiarían la trayectoria del camino que estaba siguiendo.

Conoce a uno de mis amigos de toda la vida, Bruno Lauer, o, como prefiero llamarlo, "Downtown Bruno"

Mi mamá y yo fuimos desalojados de la isla de Hawái y me enviaron a Nashville, Tennessee para vivir con mi papá.

Cuando aterricé en Nashville, rápidamente descubrí que no iba a vivir con mi papá.

La mier** pasa, los planes cambian y así es.

En cambio, le dije que iba a vivir con un tipo llamado Bruno, quien en ese momento vivía en una pequeña habitación en un lugar llamado motel Alamo Plaza.

Bruno podría (y debería haber) dicho que no, “no voy a aceptar a un chico que no conozco”.

Pero no lo hizo.

Él acogió a este chico punk y nos hicimos amigos de toda la vida.

Luego, irónicamente, unos 9 años después, cuando tenía los infames "$ 7 Bucks" en mi bolsillo, comencé mi carrera de lucha libre en Memphis, Tennessee y OTRA VEZ, no tenía un lugar para vivir y Bruno me llevó y me dejó temblar en su remolque hasta que pudiera ponerme de pie.

Y demonios, cuando tenía 15 años, Bruno incluso me dio sus últimos 40 dólares para que pudiera sacar a un adicto al crack de su auto una noche en un Honky Tonk (bar) en Nashville.

Tiempos salvajes a los 15 años.

Feliz Navidad, Bruno y desde que me ayudaste a "comprar" mi primer coche, pensé que podría devolver el favor y comprarte uno que 100% NO tenga un adicto al crack en el asiento trasero.

Te amo hermano.

Tu amabilidad y corazón ayudaron a cambiar la trayectoria de mi vida.