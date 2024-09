The Undertaker revela cuál sería la única lucha que lo haría salir del retiro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

The Undertaker, una de las mayores leyendas de la WWE, si no la más grande, reveló recientemente cuál sería la única lucha que lo haría salir del retiro, ya que hasta ahora su último combate oficial fue en WrestleMania 36 del 2020, donde derrotó a AJ Styles en una Boneyard Match, ampliando su récord en el evento a 25 victorias y 2 derrotas.

En el más reciente episodio de su podcast 'Six Feet Under with Mark Calaway’, The Undertaker tuvo una conversación con Kane, otra leyenda de la WWE, en la que confesó cuál es el combate que aún lo atormenta y que lo motivaría a volver al cuadrilátero. Para él, se trata de una "espina en el zapato" que necesita sacarse.

"Uno pensaría que con toda la experiencia que implicaba ese combate podríamos haberlo hecho durmiendo. Puede que ese sea el único combate que volvería a hacer si lo hiciéramos de nuevo, por el que me gustaría salir de mi retiro. Solo para ver si podíamos superar lo malo que fue la primera vez que lo hicimos", confesó 'El Enterrador'.

La lucha que queremos olvidar todos

La lucha a la que se refiere es uno de los momentos más dolorosos para los fanáticos del wrestling, especialmente por las leyendas involucradas. Se trata del enfrentamiento entre The Brothers of Destruction (The Undertaker y Kane) y D-Generation X (Triple H y Shawn Michaels) en Crown Jewel 2018.

Esta lucha ha quedado marcada en la memoria colectiva de la comunidad de lucha libre como un desastre que muchos preferirían olvidar. Es triste, además, porque representó el regreso de Shawn Michaels tras su retiro en WrestleMania 26, donde había enfrentado al propio Undertaker en el icónico combate 'Carrera vs. Racha'.

El combate de Crown Jewel, realizado en Arabia Saudita (lo que explica por qué se llevó a cabo esa lucha), estuvo plagado de errores. Triple H sufrió un desgarro pectoral durante la lucha, Kane perdió su máscara apenas comenzada la pelea, y en general, el desempeño de los cuatro luchadores estuvo muy por debajo de las expectativas.

Lo que se prometía como un encuentro de ensueño, al ser la primera vez que estas dos icónicas parejas se enfrentaban, se convirtió en un evento para el olvido. Lamentablemente, no fue la única decepción para The Undertaker. Un año después, volvió a luchar en Arabia Saudita, esta vez contra Goldberg, en otro combate desastroso que terminó con él lesionado tras recibir un Jackhammer mal ejecutado.

