Wrestlemania 40: Cody Rhodes venció a Roman Reigns y logró finalmente el título mundial de WWE

Terminó su historia en Wrestlemania 40. Cody Rhoades venció a Roman Reigns y finalmente obtuvo el objetivo que más ansiaba: el título mundial de WWE.

El combate que cerró la segunda noche del magno evento duró casi una hora y ambos luchadores ofrecieron lo mejor de sí en un encuentro que se desarrolló sin descalificación y con la puerta abierta para todo tipo de interferencias, con reapariciones impactantes.

La interferencia de Jimmy Uso dio el inicio a una serie de apariciones en medio de la lucha central de Wrestlemania. Luego Jey Uso apareció para hacer frente a su hermano. Mientras ello ocurría Cody Rhoades realizaba nuevamente un triplete de Cross Rhodes, pero no logró hacer el conteo por un ataque de Solo Sikoa.

De aquí en adelante empezó un ambiente de caos y nostalgia entre los fans porque John Cena hacía su aparición para atacar a Sikoa y aplicarle un 'Ajuste de Actitud' encima de la mesa de transmisión. También hizo lo mismo con Roman Reigns, pero en el ring.

El dieciséis veces campeón mundial estaba en medio del ring cuando de pronto entra The Rock. Los dos hombres realizan un breve careo que terminó con un 'Rock Bottom' sobre Cena.

Seth Rollins apareció con la entrada de The Shield, pero fue interceptado rápidamente por un Superman Punch de Roman y queda fuera del ring. Sin embargo, cuando The Rock pensó que todo estaba bajo control, apareció The Undertaker y le aplicó un Chokeslam.

Cody Rhoades aprovechó un descuido de Roman y aplicó nuevamente la trilogía de Cross Rhodes para la victoria por cuenta de tres.

El cierre de WrestleMania contó con Cody Rhodes celebrando su victoria con su familia, amigos y compañeros. Con micrófono en mano, el nuevo campeón agradeció a Bruce Prichard y Triple H por permitir su regreso a WWE dos años atrás.

Se termina el reinado de Roman

Roman Reigns finalizó este domingo su etapa como campeón de WWE que duró 1 316 días y tuvo en ese tiempo 30 defensas exitosas que empezó el 30 de agosto del 2020 en Payback. Desde 2015 ha sido protagonista de los combates estelares en Wrestlemania.