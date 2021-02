Carlito regresó con su manzana a la compañía. | Fuente: Composición

Durante la noche del Royal Rumble 2021, un luchador latino se llevó las palmas y causó gran sorpresa en los aficionados. Tras 10 años de ausencia, el puertorriqueño Carlito ingresó con el #8 con su célebre manzana en mano para disputar una nueva edición de la batalla real masculina.

Carlito estuvo en la empresa desde el 2003 hasta el 2010, ganando el campeonato Intercontinental, el de EE. UU. y el de parejas. Su paso fue grato, dejando grandes momentos para la posteridad.

Por lo mismo, el regreso de su personaje fue bien recibido en WWE:

"Hombre, esto es una locura, después de estar más de 10 años fuera de WWE, no me esperaba este gran recibimiento y que los fanáticos aún me recordaran tanto. Es realmente conmovedor recibir este tipo de respuesta después de todos estos años", afirmó en declaraciones posteriores.

OH DIOS MÍO❗CARLITO ESTÁ DE REGRESO EN WWE 🔥



QUE LOCURA! CARLITO ACABA DE ENTRAR A ROYAL RUMBLE ⚡ #RoyalRumble pic.twitter.com/kHFGF2DnEP — Royal Wrestling (@RoyalWrestling_) February 1, 2021 Por una hora volví a tener 12 años, volví a ver a Edge y Christian, Kane, Carlito, Jeff Hardy, Helms, Booker T, Mysterio...Volví a emocionarme. Gracias #royalrumble Thank you @WWE pic.twitter.com/WsYTn6MS6X — Chuy (@JlRocker11) February 1, 2021 fuera de toda broma y/o sorpresa, Carlito está en muy buen estado físico, tanto así que me recordó a Mahal cuando fue por el wwe championchip — Claudio Castillo Riffo (@retroskull93) February 1, 2021

Pero, ¿qué tiene que ver Perú?

Lo curioso es que Carlito es aún campeón principal de una empresa de lucha libre peruana.

Tras su despido de WWE en 2010, el luchador participó de distintas promociones independientes, incluyendo su gran paso por la gran empresa mexicana AAA. Pero, para 2016, sería parte de una empresa sudamericana con base en Perú: Imperio Lucha Libre.

Para marzo de 2017, de la mano de los actores Manuel Gold y Pietro Sibille, se llevaría a cabo el primer evento de la compañía en el país, llamado de manera homónima a la marca.

Aquella noche en el Coliseo Dibós, Carlito luchó frente a Alberto “El Patrón” (conocido como Alberto del Rio en WWE), el chileno Akiri Toa y el peruano Mansilla por el campeonato Imperial. Tras aplicarle su llave final a Alberto, consiguió la presea, celebrando junto a Savio Vega. Aquella noche también los peruanos verían en acción a otras grandes figuras como los Hermanos Hardy (días antes de su regreso a WWE en WrestleMania 34), Chavo Guerrero o Penta Zero M.

Carlito volvería a aparecer en el evento Supremacía (septiembre) para derrotar a Mansilla y, finalmente, retendría su título Imperial frente a Brian Cage en la segunda edición de Imperio Lucha Libre en febrero de 2018.

Sin embargo, a partir de ahí, Imperio Lucha Libre dejaría de hacer eventos regulares, siendo un misterio su futuro. Carlito aún es campeón reinante y lo será por mucho más tiempo hasta que haya novedades de esta promoción peruana.

Por el momento, se desconoce si su regreso será solo por el Rumble o de manera permanente con WWE.