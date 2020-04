Drake Maverick llegó a la WWE en 2017. | Fuente: Twitter / Drake Maverick

La crisis por el nuevo coronavirus llegó a la WWE, que está despidiendo a varias de sus estrellas debido a las dificultades económicas que está sufriendo.

Uno de ellos es el británico Drake Maverick, compartió sus primeras impresiones en Twitter. “A partir de hoy he sido liberado de mi contrato con la WWE”, inicia el video.

“No tomé esto en serio al inicio, pero está afectando las vidas y trabajo de las personas. (…) Hay muchas personas de las que no me podré despedir, a quienes quiero mucho y me importan”, dijo el luchador de 37 años al quebrarse.

Maverick anunció que todavía participará en el torneo para elegir al campeón interino de Peso Crucero de NXT. “A quienes miren en casa, sepan que lo daré todo. No es sobre el título, es sobre mi vida, sobre alimentar a mi familia, pagar mis deudas. Si no doy una buena impresión, será el final para mí”.

Drake Maverick llegó a WWE en 2017 tras años en el competidor TNA. En WWE logró el título 24/7 en seis ocasiones, convirtiéndose en el cuarto luchador con más reinados.