La noticia del año. “La Superestrella Categoría R” Edge habría firmado un contrato anual con la empresa de lucha libre WWE para su próximo regreso en 2020.

De acuerdo con el medio PW Insider, quien también reportó el regreso de John Morrison a la compañía, el canadiense estuvo en Pittsburgh para firmar por nuevas luchas durante este nuevo año tras recibir el alta médica por su lesión al cuello que lo llevó a retirarse en el 2011.

Mike Johnson, periodista del medio, anunció así la noticia:

“Hemos escuchado que Edge firmó un nuevo acuerdo con WWE que tiene algunos privilegios. Mi instinto es que veremos Edge en el Royal Rumble como una sorpresa (ya que parece ser el lugar perfecto para dar un gran revuelo con un regreso para la temporada de WrestleMania) y posiblemente incluso verlo hacer algunas luchas en eventos importantes.

Los rumores de su regreso han crecido desde que Edge apareció en el kickoff de SummerSlam 2019 para aplicarle una lanza a Elias. A los días, afirmó que quiere reaparecer en los shows de lucha libre.

¿Lo niega?

Tras esta noticia, Adam Copeland publicó en Twitter el siguiente mensaje: “Todavía no y todavía no. Punto”.

Luego del caso de Morrison, quien negó su regreso a WWE, pero que luego sería confirmado por la propia compañía, este mensaje podría solo quisiera distraer a la opinión pública al respecto. De todas formas, todas las miradas estarán colocadas en la batalla real de Royal Rumble 2020, ya que sería el lugar perfecto para esto.

La carrera de este luchador es la más laureada de toda la empresa, con un total de 31 campeonatos en WWE. Debutó hace 20 años en RAW y desde ahí, lo ganaría todo: fue el primer ganador del Money in the Bank (además fue el primero en ganarlo dos veces), triunfó en King of the Ring en 2001, cuatro Campeonatos de WWE, siete Campeonatos Mundiales Peso Pesado, cinco Campeonatos Intercontinentales, doce Campeonatos Mundiales en Parejas (con Christian), un reinado como Campeón de EE. UU. y uno como Campeón en Parejas de WWE.

