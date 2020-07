Los memes de Edge son los máximos virales de la semana. | Fuente: WWE Perú

Memes y más memes. Durante los últimos días, el luchador Edge se ha convertido en el protagonista de un nuevo viral, pero esta vez no mundial, sino de Latinoamérica. La “superestrella categoría R” tiene su propia máquina del tiempo y está evitando catástrofe a través de las divertidísimas imágenes que circulan en redes sociales.

Este meme nació del videojuego SmackDown vs. RAW 2011 donde, en el modo Road to WrestleMania, el luchador, junto con Christian, podía retroceder en el tiempo. Este detalle, más el hecho que el “máximo oportunidad” regresó luego de 9 años alejado de los cuadriláteros a combatir, originó la secuencia en un grupo de Facebook de aficionados de la lucha libre llamado “El Rancho un your house en Cuarentena fase 2 BAY BAY”.

Ahora, en las divertidas imágenes, Edge salva una gran serie de momentos en la historia gracias a dicho artefacto:

Me encantan los memes de Edge viajero del tiempo jajaja pic.twitter.com/oxFXnP19ho — Kid Carlo Magno (@Neyra_Ramon) June 29, 2020

Edge respondió sobre el nuevo meme

A través de su cuenta de Instagram, el luchador ha afirmado conocer el meme, pero no sabía que significaba debido a estar en español. Sin embargo, le parecía "genial" tener una máquina del tiempo.