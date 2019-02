WWE Elimination Chamber 2019: Fecha, horarios, canales y cartelera confirmada para el evento

La segunda parada camino a WrestleMania se desarrollará este domingo 17 de febrero. Elimination Chamber 2019 se llevará a cabo en el Toyota Center de Houston, Texas y su principal atractivo será aquel enorme monumento de metal que contendrá a seis luchadores por los títulos más importantes de WWE.

El principal modo de lucha de este evento consiste en colocar a 6 personas en una jaula que contenga al ring. 4 de ellos estarán en capsulas en las esquinas, mientras que los otros dos comenzarán la lucha en el cuadrilátero. Cada lapso de tiempo, un nuevo peleador entrará al ring y tendrá que eliminar mediante conteo de 3 a los demás miembros. El último luchador en pie será el gran ganador.

El combate principal dentro de la cámara será la lucha entre Daniel Bryan, campeón de WWE, frente a Randy Orton, AJ Styles, Jeff Hardy, Samoa Joe y Kofi Kingston en reemplazo de Mustafa Ali. Bryan, convertido en un "heel", tendrá que cuidarse para evitar perder su título ecológico.

Las féminas también tendrán representación con una cámara destinada para los nuevos títulos por pareja que se entregarán por primera vez. Además, Ronda Rousey defenderá su campeonato femenino contra Ruby Riott.

La cartelera completa

Elimination Chamber por el Campeonato de WWE:

-Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles vs. Randy Orton vs. Samoa Joe vs. Kofi Kingston vs. Jeff Hardy

Campeonato Femenino de RAW:

-Ronda Rousey (c) vs. Ruby Riott

Campeonatos por Parejas de SmackDown Live:

-Shane McMahon y The Miz (c) vs. The Usos (Jey y Jimmy Uso)

Elimination Chamber por los Campeonatos por Parejas Femeninos de WWE:

-Bayley y Sasha Banks vs. The Riott Squad (Liv Morgan y Sarah Logan) vs. Nia Jax y Tamina vs. Mandy Rose y Sonya Deville vs. The IIconics (Peyton Royce y Billie Kay) vs. Carmella y Naomi

Handicap Match por el Campeonato Intercontinental:

-Bobby Lashley (c) y Lio Rush vs. Finn Bálor

Campeonato Crucero de WWE:

-Buddy Murphy (c) vs. Akira Tozawa

-Braun Strowman vs. Baron Corbin

Kickoff: Campeonato Crucero

-Buddy Murphy (c) vs. Akira Tozawa

Fecha y horarios

Los horarios para Latinoamérica son los siguientes:

KickOff Show Principal México 5:00 pm 6:00 pm Ecuador 6:00 pm 7:00 pm Perú 6:00 pm 7:00 pm Colombia 6:00 pm 7:00 pm Bolivia 7:00 pm 8:00 pm Venezuela 7:00 pm 8:00 pm Argentina 8:00 pm 9:00 pm Brasil 8:00 pm 9:00 pm Chile 8:00 pm 9:00 pm

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).

¿Cuáles son tus predicciones para este evento?

