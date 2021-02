La cámara de la eliminación pone a 6 retadores en una lucha salvaje por los campeonatos. | Fuente: WWE

Este domingo 21 de febrero, WWE trae uno de los últimos eventos camino a WrestleMania 37: Elimination Chamber 2021.

La compañía de lucha libre trae nuevamente de regreso a la cámara de la eliminación, una estructura metálica que está diseñada por secciones para que los retadores ingresen cada cierto tiempo al ring. Allí, deberán eliminar al resto para alzarse con la victoria.

Este año, serán dos luchas los que tengan esta estipulación. Por un lado, Roman Reigns verá como Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Sami Zayn, Cesaro y Daniel Bryan luchan en ella para ver quién será su retador para esta misma noche en un combate titular por su título Universal.

Por el otro, Drew McIntyre lo tendrá más difícil cuando defienda su campeonato de WWE ante AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus y Kofi Kingston.

Este año no habrá cámara de eliminación femenina.

Cartelera



Elimination Chamber Match por el Campeonato de la WWE: Drew McIntyre (c) vs. Sheamus vs. Randy Orton vs. Jeff Hardy vs. AJ Styles vs. Kofi Kingston.

Originalmente The Miz iba a ser parte de la lucha, pero fué reemplazado por Kofi Kingston, luego de que renunciara a participar de la lucha.

Sheamus será el último en ingresar después de ganar una Gauntlet Match.

Campeonato de los Estados Unidos: Bobby Lashley (c) (con MVP) vs. Riddle vs. Keith Lee.

Elimination Chamber Match por una oportunidad por el Campeonato Universal de la WWE: Jey Uso vs. Kevin Owens vs. King Corbin vs. Sami Zayn vs. Daniel Bryan vs. Cesaro.

Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. Ganador de la Elimination Chamber Match

Campeonato Femenino en Parejas de la WWE: Shayna Baszler & Nia Jax (c) vs. Sasha Banks & Bianca Belair.

Horarios en Latinoamérica

México 7:00 p. m.

Perú 7:00 p. m.

Ecuador 7:00 p. m.

Colombia 7:00 p. m.

Bolivia 8:00 p. m.

Venezuela 8:00 p. m.

Argentina 9:00 p. m.

Chile 9:00 p .m.

Paraguay 9:00 p. m.

Uruguay 9:00 p. m.

Brasil 9:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).