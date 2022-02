El evento se realizará a partir del mediodía en Perú. | Fuente: WWE

WWE celebrará este sábado 19 de febrero el evento premium en vivo (nuevo nombre para los PPV) Elimination Chamber 2022, pero no en Estados Unidos, sino en Yeda, Arabia Saudita.

La temida cámara de la eliminación se muda a Medio Oriente para entregarnos dos luchas temáticas. Como se recuerda, en este tipo de peleas, cuatro luchadores esperan en cápsulas dentro de la estructura de metal para ingresar al combate iniciado por otros dos contendientes. Gana quien logre sobrevivir a los conteos de 3 entre todos los participantes.

El primero será el masculino, con Bobby Lashley defendiendo su cinturón de WWE ante Seth Rollins, Riddle, AJ Styles, Brock Lesnar y Austin Theory. Este evento puede marcar el evento central de WrestleMania 38 ya que, de ganar Lesnar, se enfrentaría a Roman Reigns en la lucha principal con los cinturones Universal y WWE en juego a la vez.

Por el lado femenino, las luchadoras Rhea Ripley, Nikki A.S.H., Liv Morgan, Bianca Belair, Doudrop y Alexa Bliss se enfrentarán en la cámara para determinar a la retadora de la campeona femenina de RAW en “la vitrina de los Inmortales”. Actualmente el cinturón lo posee Becky Lynch, pero este sábado también lo pondrá en juego ante Lita.

En cuanto a combates simples, Roman Reigns, con Paul Heyman, defenderá su cinturón Universal ante Goldberg, quien reaparece para luchar ante el samoano. Ellos iban a enfrentarse en WrestleMania 36, pero la preocupación de la pandemia (con Reigns temiendo por su salud ante la leucemia que mantiene), hizo que la lucha se cancelara.

Cartelera completa de Elimination Chamber 2022

Elimination Chamber Match por el Campeonato de la WWE: Bobby Lashley (c) vs. Brock Lesnar vs. Seth Rollins vs. Austin Theory vs. Riddle vs. AJ Styles

Elimination Chamber Match por una oportunidad por el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 38: Rhea Ripley vs. Nikki A.S.H. vs. Liv Morgan vs. Bianca Belair vs. Doudrop vs. Alexa Bliss

Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. Goldberg

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Lita​

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) (c) vs. The Viking Raiders (Erik & Ivar)

Ronda Rousey & Naomi vs. Charlotte Flair & Sonya Deville

Falls Count Anywhere Match: Drew McIntyre vs. Madcap Moss (con Happy Corbin)

Rey Mysterio (con Dominik Mysterio) vs. The Miz (con Maryse)

¿Cuándo es WWE Elimination Chamber 2022?



EliminationChamber 2022 se transmitirá en vivo el sábado 19 de febrero de 2022 a partir del mediodía en Perú (es en Arabia Saudita).

Horarios en Latinoamérica (desde el kickoff)

México 11:00 h

Perú 12:00 h

Ecuador 12:00 h

Colombia 12:00 h

Bolivia 13:00 h

Venezuela 13:00 h

Argentina 13:00 h

Chile 14:00 h

Paraguay 14:00 h

Uruguay 14:00 h

Brasil 14:00 h

¿Dónde ver Elimination Chamber 2022?

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Star Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica.

