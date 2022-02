Brock Lesnar, en el Elimination Chamber, ganó el Campeonato de la WWE. | Fuente: WWE

Celebración por todo lo alto. Este sábado, en el evento principal de Elimination Chamber 2022, Brock Lesnar se quedó con el Campeonato de WWE tras arrebatarle el título a Bobby Lashley.

Brock Lesnar, en este Elimination Chamber 2022, quedó únicamente al final de la cámara de la eliminación con Austin Theory. Allí, el conocido como 'La Bestia' dominó a placer a su contrincante y lo venció sin muchos contratiempos.

Para sellar ser nuevamente campeón de la WWE, Lesnar le aplicó un F5 a Theory desde una de las zonas más altas de la jaula. Así, se llevó el cinturón que lo corona nuevamente en la compañía más grande de lucha libre.

Brock Lesnar, nuevamente campeón en la WWE

Brock Lesnar just ended Austin Theory with this F5!! #WWEChamber pic.twitter.com/7gTBirhzMF — Bui Club (@BuiClub) February 19, 2022

En esta pelea también fueron parte Bobby Lashley (excampeón), AJ Styles, Seth Rollins, Riddle y Austin Theory.

De esta manera, el exluchador del Ultimate Fight Championship (UFC) alcanzó por décima vez la coronación en la empresa del que es dueño el multimillonario empresario Vince McMahon.

Ahora, Brock Lesnar se verá las caras ante Roman Reigns en el máximo evento de la WWE: Wrestlemania. Será campeón contra campeón en la cita programada para el próximo 2 y 3 de abril en el AT&T Stadium en la ciudad de Arlington, Texas.

Cartelera completa de Elimination Chamber 2022

Elimination Chamber Match por el Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (nuevo campeón) ganó al vencer a Bobby Lashley vs. Seth Rollins vs. Austin Theory vs. Riddle vs. AJ Styles

Elimination Chamber Match por una oportunidad por el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 38: Bianca Belair derrotó a Rhea Ripley vs. Nikki A.S.H. vs. Liv Morgan vs. Doudrop vs. Alexa Bliss

Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns retuvo el título ante Goldberg

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch retuvo el título contra Lita​

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Usos retuvieron sobre The Viking Raiders tras atacarlos previo al combate

Ronda Rousey & Naomi derrotaron a Charlotte Flair & Sonya Deville

Falls Count Anywhere Match: Drew McIntyre venció Madcap Moss (con Happy Corbin)

Rey Mysterio (con Dominik Mysterio) le ganó a The Miz (con Maryse)

