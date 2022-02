El evento se llevará a cabo en Yeda, Arabia Saudita. | Fuente: WWE

Este sábado 19 de febrero se llevará a cabo WWE Elimination Chamber 2022, el evento de la temida cámara de la eliminación, desde Yeda, Arabia Saudita.

Luchadores de la talla de Brock Lesnar, Roman Reigns, Goldberg, Seth Rollins y Rey Mysterio llegarán al país de Medio Oriente en medio de su preparación para WrestleMania 38.

Asimismo, las mujeres harán historia al participar en un tipo de combate extremo en medio del país conservador. Incluso leyendas como Lita regresarán a escena para tener un combate tras años de inactividad.

Horarios en Latinoamérica

México 11:00 h

Perú 12:00 h

Ecuador 12:00 h

Colombia 12:00 h

Bolivia 13:00 h

Venezuela 13:00 h

Argentina 13:00 h

Chile 14:00 h

Paraguay 14:00 h

Uruguay 14:00 h

Brasil 14:00 h

Sigue en vivo el evento Elimination Chamber 2022

Cartelera completa de Elimination Chamber 2022

Elimination Chamber Match por el Campeonato de la WWE: Bobby Lashley (c) vs. Brock Lesnar vs. Seth Rollins vs. Austin Theory vs. Riddle vs. AJ Styles

Elimination Chamber Match por una oportunidad por el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 38: Rhea Ripley vs. Nikki A.S.H. vs. Liv Morgan vs. Bianca Belair vs. Doudrop vs. Alexa Bliss

Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. Goldberg

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Lita​

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) (c) vs. The Viking Raiders (Erik & Ivar)

Ronda Rousey & Naomi vs. Charlotte Flair & Sonya Deville

Falls Count Anywhere Match: Drew McIntyre vs. Madcap Moss (con Happy Corbin)

Rey Mysterio (con Dominik Mysterio) vs. The Miz (con Maryse)

