Jerry Soto toma el lugar de Carlos Cabrera en WWE. | Fuente: WWE

El último jueves se dio una noticia que se llevó las miradas de los fanáticos de la WWE. Y es que previo al Elimination Chamber 2022 de este sábado en Arabia Saudita, la empresa despidió a Carlos Cabrera, exvoz en español de la empresa.

El reconocido Carlos Cabrera fue parte de la WWE por 29 años y compartió cabina con Hugo Savinovich y en los últimos años con Marcelo Rodríguez. En el Elimination Chamber 2022 se conoció su reemplazo: Jerry Soto fue el elegido por parte de Vince McMahon para el espacio en español.

Jerry Soto no es un desconocido en la WWE. Anteriormente, comentó segmentos de NXT y también fue parte de algunas transmisiones de Raw, SmackDown y otras eventos de esta casa de la lucha libre.

WWE se renueva en Elimination Chamber tras salida de Carlos Cabrera

Carlos Cabrera no sigue como narrador en WWE. | Fuente: WWE

Según reportó Wrestling Observer, la edad de Cabrera fue el determinante para su liberación, hecho por el que WWE estaba en la búsqueda de "alguien más joven para ocupar su lugar".

Además de narrar combates históricos a lo largo de su carrera, y de ser testigo de fenómenos mundiales como John Cena, The Rock, Edge o Stone Cold Steve Austin, también ha sido el protagonista de algunos momentos que quedarán a la historia.

Y es que Carlos Cabrera presentó el primer show televisado de WWE en México, cuando reaccionó al silletazo que recibió Savinovich por parte de Hulk Hogan o cuando discutió con 3MB (Drew McIntyre, Jinder Mahal y Heath Slater).

Cartelera del WWE Elimination Chamber 2022

Elimination Chamber Match por el Campeonato de la WWE: Bobby Lashley (c) vs. Brock Lesnar vs. Seth Rollins vs. Austin Theory vs. Riddle vs. AJ Styles

Elimination Chamber Match por una oportunidad por el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 38: Rhea Ripley vs. Nikki A.S.H. vs. Liv Morgan vs. Bianca Belair vs. Doudrop vs. Alexa Bliss

Campeonato Universal de la WWE: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. Goldberg

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Lita​

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) (c) vs. The Viking Raiders (Erik & Ivar)

Ronda Rousey & Naomi vs. Charlotte Flair & Sonya Deville

Falls Count Anywhere Match: Drew McIntyre vs. Madcap Moss (con Happy Corbin)

Rey Mysterio (con Dominik Mysterio) vs. The Miz (con Maryse)

