Durante años, WWE la empresa de Vince McMahon, ha sido y es la número uno del mundo de la lucha libre. El producto multimedia que han sabido construir y el renombre de tener la mejor marca de lucha del mundo ha hecho que sea, para los luchadores y aspirantes, el lugar máximo al cual apuntar. Sin embargo, la explosión de la escena independiente y el bajón sostenido en la calidad de los feudos en WWE hacen que muchos se replanteen sus estándares.

Sin ánimo de que esto se convierta en un “todo tiempo pasado fue mejor”, hay que decir que las expectativas sobre el evento máximo de la lucha libre del mundo, WrestleMania de la WWE, están relativamente bajas. Un campeonato venido a menos porque el campeón aparece muy poco a defender su título (Brock Lesnar, campeón universal WWE cuyos reinados combinados suman mas de 560 días con muy pocas defensas) y unas rivalidades que suenan a más de lo mismo en muchos casos, debido a que no se ha podido explotar el talento de la mejor manera, con honrosas excepciones.

Esto contrasta tremendamente con la manera de manejar las rivalidades y las luchas en la escena independiente. Sin la ventana millonaria de la TV, los luchadores de NJPW, ROH, PWG y otras han sabido posicionarse en las retinas y corazones de los fanáticos mas entusiastas, utilizando principalmente para esto, las redes sociales.

Es por esto que Wrestle Kingdom 13 de New Japan Pro Wrestling (NJPW), evento que podríamos llamar el “WrestleMania japonés”, promete ser, a mi juicio, un evento mucho más completo y entretenido que su símil estadounidense.

Esto no es precisamente porque las rivalidades hayan sido trabajadas de manera superior a la de WWE. La décimotercera edición del máximo show de la lucha japonesa no ha sido particularmente impulsada por grandes feudos, pero si por la atención que sus máximas estrellas están captando actualmente. Luchas titánicas como Kazuchika Okada vs. Jay White, Kenny Omega vs. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi vs Will Ospreay, Chris Jericho vs. Tetsuya Naito, The Young Bucks vs. Bullet Club vs. Los Ingobernables de Japón son algunas de las muestras de un cartel que destaca por tener a los protagonistas de las mejores luchas del 2018 (a juzgar de los fans y la prensa especializada).





Y es que WWE ha perdido capacidad de sorpresa. WWE no arriesga. WWE no innova (a excepción de NXT, la puesta en valor de la lucha femenina y muy contados chispazos en Raw y Smackdown). Hemos llegado a un punto en el que para un luchador joven es peor ascender de NXT que quedarse en las divisiones “menores”.

A pesar de todo, no hay nada mejor que la competencia. Por primera vez en muchos años, la hegemonía de WWE es amenazada por luchadores y promociones independientes. La opción del monstruo de Connecticut es llevarse todo o evolucionar (o las dos cosas, como vimos en la legendaria “Guerra de los lunes por la noche” contra WCW).

La mejor muestra de esto es el nacimiento de una nueva empresa de lucha libre, All Elite Wrestling, promovida por las megaestrellas independientes y ex Bullet Club, The Elite (The Young Bucks, Kenny Omega, Cody, Hangman Page y Marty Scurll), la cual fue confirmada tras haber supuestamente rechazado algunos de estos luchadores, jugosas ofertas de la WWE.

El éxito asegurado de Wrestle Kingdom 13, y las fechas ya confirmadas (y con casa llena) de NJPW junto a Ring of Honor en New York el mismo fin de semana de Wrestlemania nos auguran por lo menos un año muy competitivo, en el que los verdaderos ganadores seremos los fans.

La velada máxima de NJPW en Tokyo Dome este viernes, será la confirmación de una tendencia que felizmente ya está haciendo poner las barbas en remojo al mas grande promotor de lucha libre de la historia, Vince McMahon. Esperamos su próxima movida, aunque con poca esperanza, a juzgar por todas las veces que hemos sido decepcionados.

