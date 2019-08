The Rock se encuentra promocionando la película Hobbs And Shawn | Fuente: WWE

Dwayne “The Rock” Johnson elevó la categoría de luchador profesional a una superestrella. El ocho veces campeón de WWE se convirtió en un icono de la industria y representó a la empresa de Vince McMahon hasta en el cine, convirtiéndose en uno de personajes más reconocidos del mundo entero.

Aunque el contexto sea muy positivo para él, para WWE la situación no es la mejor. Los ratings están disminuyendo y la calidad de sus luchas no es la mejor en el roster principal. Para muchos críticos, hay una causa de esto: no existe una superestrella de la categoría de The Rock, Stone Cold Steve Austin o el Undertaker en la compañía.

Por lo mismo, The Rock ya ha pensado en esto y, en declaraciones al medio TMZ, tiene un nombre pensado para este papel:

"Veamos … ya sabes, no estoy muy seguro» él dijo. “Solo sé que muchos muchachos obviamente están trabajando muy duro. Pasé mucho tiempo con Roman, pasé la semana pasada con él y estábamos hablando de todos los que tienen potencial y los que no. Personalmente, me gusta Drew McIntyre. Creo que tiene una gran apariencia, una gran construcción, y especialmente a medida que continúa perfeccionando su oficio y conectándose con el público, que siempre es lo más importante. Eso es".

Luego de enterarse de este gran cumplido, Drew agradeció las palabras de Johnson:

"En toda la conversación sobre la película más grande del verano, agradezco tanto elogio de The Great One. Todos podríamos aprender una o dos cosas de su ética de trabajo, 'todo lo que necesitas es todo lo que tienes'”.

Por otro lado, para Stone Cold Steve Austin, quien podría llevar a la empresa a su punto más alto en la década es Kevin Owens.

¿Qué opinas?