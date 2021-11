Reigns conversó con Jimmy Fallon en su programa nocturno. | Fuente: NBC | Fotógrafo: NBC

Roman Reigns, actual campeón Universal de WWE, protagonizó el episodio nocturno de The Tonight Show con Jimmy Fallon y señaló que quiere pelear con su primo, The Rock, en algún momento de su carrera.

‎”Lo haría, sí. Lo que no sé es si él querría, pero … eso es algo que hacemos en nuestra familia, en lo que respecta al entretenimiento deportivo, la lucha libre profesional, la WWE”, señaló Reigns.

“Esta es nuestra plataforma, esta es nuestra empresa familiar. Luché contra uno de mis primos de The Usos, Jey Uso, hace aproximadamente un año, y ¿Dónde mejor para resolver nuestros problemas que en el cuadrilátero, sabes? En un ring de WWE”, confirmó.‎

Descarta que The Rock aparezca

El motivo de la entrevista es que este domingo se llevará a cabo Survivor Series, uno de los cuatro eventos más importantes del año para la compañía. Y esta edición anual es especial porque conmemora los 25 años del debut de The Rock, en 1996.

“Ustedes conocen a ese tipo, ¿verdad? ¿Estás diciendo que son solo rumores?, preguntó Reigns. No he escuchado esos rumores, y quiero pensar que estoy más cerca que nadie de él en este momento. Así que no sé, no es lo que he escuchado, pero también debuté en Survivor Series, así que hay un pequeño vínculo”, señaló.

Roman Reigns también habló de cómo se siente al realizar el Superman Punch y que derrotará a Big E, campeón de WWE, en el combate central del PPV.

