Un intermedio completamente latino. Shakira, Jennifer Lopez y Bad Bunny fueron los encargados de poner la música en el ‘Halftime Show’ del Super Bowl, el espectáculo más grande de fútbol americano en el mundo. Pero no solo los artistas estuvieron presentes en la ceremonia, sino que también el legendario luchador mexicano Eddie Guerrero fue recordado gracias al cantante de reguetón.

Cuando Shakira y Bad Bunny se encontraban en el escenario, “El conejo malo” cantó una frase ya presente en el éxito “I like it”, el cual estrenó junto a Cardi B: “Guerrero como Eddie… ¡Que viva la raza!”

Como se recuerda, Bad Bunny es un gran fanático de la lucha libre e incluso ha grabado dos canciones junto a los WWE Hall of Famer Ric Flair y Stone Cold Steve Austin. Asimismo, asiste regularmente a los eventos de la compañía y se toma las fotos con los luchadores.

Eddie Guerrero falleció en 2005, dejando un enorme vacío en la compañía. Bajo el lema de ‘Latino Heat’, su carisma lo convirtió en la máxima figura latina en la historia de WWE.

No fue el único guiño a la lucha libre

Sin embargo, este no fue lo único que vino sobre lucha libre en la empresa. Durante su primer down, el jugador Geroge Kittle de los 49ers de San Francisco realizó la seña “Zero miedo”, popularizado por el luchador mexicano Pentagon Zero Miedo, personaje de la empresa AEW, la rival de WWE.

En el #SuperBowl Pentagón Jr. fue recordado cuando George Kittle hizo la seña del Zero Miedo pic.twitter.com/WlTDmncMw3 — De Dos a Tres Caídas (@De2a3_caidas) February 3, 2020

El original:

Los Kansas City Chiefs venían buscando campeonar Super Bowl y finalmente lo consiguieron después de 50 años. En un reñido encuentro disputado en el Hard Rock Stadium, el cuadro dirigido por Andy Reid se impuso por 31-20 a los San Francisco 49ers para sumar otro campeonato de la NFL en su historia.

